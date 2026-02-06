Cvijanović stigla u Bijelu kuću: Razgovarala sa višim direktorom za borbu protiv terorizma

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Bijeloj kući sa višim direktorom za borbu protiv terorizma u Savjetu za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država dr Sebastianom Gorkom i njegovim saradnicima.

- Razgovarali smo o ključnim bezbjednosnim izazovima u BiH i regiji. Sagovorniku sam zahvalila na iskazanom interesovanju i razumijevanju, te ukazala na značaj uspostavljanja saradnje sa ciljem kreiranja stabilnog okruženja i efikasne borbe protiv terorizma - napisala je Cvijanović na Instragamu.