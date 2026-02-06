Prijateljstvo Refika Ahčića i Rodriga Vilsona: Fočak poklanja plodne njive Ekvadorijancu

U bosanskim vicevima su Fočaci najčešće škrti i ekstremno štedljivi ljudi, kod kojih ništa nije besplatno. Velikodušnost Fočaka Refika Ahčića pokazuje da ovi vicevi nemaju veze s istinom. Refik se nakon rata nastanio u Tarčinu pored Sarajeva, gdje je kupio zemlju i izgradio kuću. Imanje u rodnom selu Rodijelj u Opštini Foča je od tada posjetio samo nekoliko puta. O povratku na stotinjak duluma napuštene očevine ne razmišljaju ni on, a ni njegova dva brata.

Refikov put

- Već smo se braća i ja dogovorili čija je koja njiva. A čim završimo zemljišne papire to ćemo i ugovorom podijelit'. A ja onda svu svoju zemlju poklanjam mom komšiji i prijatelju Rodrigu Vilsonu, da se on može upisat' k'o vlasnik - govori prostodušno pedesetdvogodišnji Refik.

U Rodijelju smo se prije rata bavili poljoprivredom. Nemam iskreno neka živa sjećanja. Živjeli mirno, zemlja, stoka, škola - objašnjava Refik.

Rat je Refika kao diverzanta Armije Bosne i Hercegovine najprije odveo na planinski prevoj Grebak, koji je za istočnu Bosnu u ratu bio isto što i tunel za Sarajevo – pupčana vrpca kroz koju su stizali hrana, lijekovi i oružje i sve što je potrebno za život.

- Zatim Jablanica, onda Igman, pa Treskavica, pa Semizovac - telegrafski kratko objašnjava Refik svoj ratni put, na kojem je nagazio na protivpješadijsku minu u narodu poznatu kao pašteta.