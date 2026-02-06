Čavalić otkrio detalje raskola u Stranci za BiH: "Centrali stranke ne smeta kršenje Statuta"

Na konstituirajućoj sjednici Kantonalnog vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Tuzli u subotu je došlo do potpunog raskola stranke. O tome je u intervjuu za portal !Odgovor govorio zastupnik ove stranke u Parlamentu Federacije Admir Čavalić kazavši da su narušeni odnosi unutar stranke.

Narušen Statut

Čavalić je rekao da je na konstituirajućoj sjednici narušen Statut stranke, odnosno član koji propisuje da se predsjednik i potpredsjednici Kantonalnog vijeća biraju tajnim glasanjem.

- Nažalost, na tom sastanku Konstituirajućeg vijeća gdje sam ja bio kao delegat, odnosno predsjednik Gradske organizacije Tuzla, to je za neke bilo, kasnije ću saznati ciljano i planski, upitno, dvosmisleno. Javili su se vrlo onako providno i kazali: 'hajmo mi glasati javno, da se gledamo u oči, da budemo iskreni' i tako dalje - kaže Čavalić.

Zbog toga je, kako kaže, s dijelom kolega, napustio sjednicu. Ostali članovi su izabrali Mirnesa Gušića iz Sapne za predsjednika KV, koji je insistirao na javnom glasanju kako bi ostao na čelu Vijeća.

- Znate gdje se javno glasa, u komunističkim režimima. Zamislite na biračkom mjestu kažu javno morate reći za koga ste glasali. Naravno da ljudi neće biti iskreni. Na tajnom glasanju pobijedio bi Admir Hrustanović, načelnik Čelića, kojem sam i ja dao podršku i koji predstavlja neko osvježenje. Uostalom, pored predsjednika Efendića, jedini je načelnik u Stranci za BiH. Međutim, izglasali su neki ljudi da je javno glasanje - kazao je u intervjuu !Odgovora.

Vrh stranke nije reagovao

Kazao je da su upravo oni koji su napustili sjednicu, oni koji su donijeli Stranci za BiH najveći broj glasova na izborima. Vrh stranke, kako je rekao, nije reagovao na kršenje Statuta.

"Nažalost, loša stvar je, vidim iz Centrale, mada nisam ih zvanično dobio, su poruke da ništa to ne smeta što se krši Statut. To nije dobro, ja sam na sjednici kazao, ja sam jedan od najglasnijih kad se krše procedure. Vidim iz Centrale oni apsolutno to ignorišu, priznaju rezultate. Neću im priznati, ja ne mogu pristati na nepravdu ako već u Parlamentu i javnosti pričam o nepravdi", rekao je.

Kaže kako je narušen odnos unutar stranke.

- Apsolutno je narušen odnos za dalje djelovanje u stranci. Ja ne vidim rješenje za ove situacije. Vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati u narednih par dana. Jedino rješenje je da se uopšte ne prizna ovaj izbor. Ja ne vidim te poruke iz Centrale. Vidim da Centrala to priznaje. Čak imam neke informacije da se ovo sve radilo u dogovoru s Centalom - navodi Čavalić.

Odnos sa predsjednikom stranke Semirom Efendićem opisao je kao "sasvim korektan", ali o tome da li će izaći iz stranke nije želio govoriti.

- A da su narušeni odnosi, jesu. Da se prekršio statut, preko toga se ne može preći - kazao je Čavalić u intervjuu !Odgovora.