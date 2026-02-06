Helez: Presuda u Moldaviji potvrdila moja upozorenja o ruskim kampovima

- Još jedna potvrda onoga na šta sam prvi u Bosni i Hercegovini javno upozoravao – postojanje ruskih kampova na teritoriji naše države - poručio je Helez.

Nakon što je sud u Moldaviji donio presudu protiv tri osobe zbog učešća u ruskim kampovima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, oglasio se ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, koji je prvi javno upozorio na postojanje ruskih kampova na području entiteta RS.

Dodao je da su, kako navodi, nakon njegovog upozorenja ti kampovi uklonjeni s teritorije Bosne i Hercegovine, ali da pravosudne institucije još nisu reagovale.

- Nakon mog upozorenja, ti kampovi su nestali iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, bh. pravosuđe još nije formiralo predmet, iako sam lično podnio prijavu i dostavio relevantne informacije - naveo je ministar odbrane.

Na kraju je istakao da je uvjeren kako bi ozbiljna i temeljita istraga neminovno dovela do struktura vlasti u entitetu RS, zaključio je Helez.