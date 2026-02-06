State Department nakon sastanka Landau - Cvijanović: Završetak plinovoda Južna interkonekcija u BiH je strateški prioritet

Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Christofer Landau sastao se u petak u Vašingtonu sa članicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović, saopćio je State Department.

Landau je tokom razgovora istakao interesovanje SAD-a za proširenje ekonomske saradnje i naveo da je završetak plinovoda Južna interkonekcija strateški energetski prioritet. navodi se u saopćenju iz State Departmenta.

Cvijanović je zajedno s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i v.d. predsjednice RS-a, entiteta u BiH, Anom Trišić Babić u četvrtak prisustvovala Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, koji je organizovala administracija američkog predsjednika Donalda Trampa