Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina.

Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije, a zbog lokalno obilnijih padavina i grmljavinskih pljuskova, vozačima se preporučuje dodatni oprez.

Učestali odroni

Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica, Simin Han-Banj Brdo, Srebrenik-Šićki Brod-Olovo, Ribnica-Banovići, Mostar-Doljani, Buna-Masline, Sarajevo-Foča-GP Šćepan Polje, Goražde-Čajniče-GP Metaljka i Višegrad-Vardište, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno), Mlinište (Glamoč-Mrkonjić Grad) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), navode iz BIHAMK-a.

Na otvorenim dionicama mogući su bočni udari vjetra, naročito u Hercegovini. Zbog navedenih vremenskih prilika, preporučujemo izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.