Američka senatorka pozvala na uvođenje sankcija Dodiku: Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke

Američka senatorka i članica Senatskog komiteta za vanjske poslove Džejn Šahin (Jeanne Shaheen) oglasila se nakon posjete lidera SNSD-a Milorada Dodika Vašingtonu (Washington), pozivajući na ponovno uvođenje sankcija.
U reakciji je oštro kritikovala odluku američke administracije da krajem prošle godine ukloni Dodika s liste sankcionisanih osoba.
- Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke da prošlog oktobra ukloni lidera Republike Srpske Milorada Dodika s američke liste sankcija. Gospodin Dodik koristi secesionističku retoriku i podriva integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je u potpunoj suprotnosti s obrazloženjem Administracije za skidanje Dodika i njegovih saradnika sa liste sankcija krajem prošle godine - napisala je Šahin.
Navela je i da je Dodikova posjeta Vašingtonu jasno pokazala kako on nije zainteresiran da interese svih građana Bosne i Hercegovine stavi ispred vlastitih političkih interesa.
- Administracija Trampa trebala bi hitno ponovo uvesti sankcije gospodinu Dodiku, u skladu s obaveznim sankcijama koje sam osigurala u najnovijem Zakonu o ovlaštenjima za nacionalnu odbranu - poručila je senatorka.
Milorad Dodik je tokom boravka u Vašingtonu, gdje je učestvovao na Molitvenom doručku, imao više susreta s visokim zvaničnicima aktuelne američke administracije.
Pored Dodika, brojne sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama imala je i članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je, poput Dodika, donedavno bila pod američkim sankcijama.
Cvijanović se sastala sa zamjenikom državnog sekretara Kristoferom Landauom (Christopher Landau), ministrom trgovine Hauardom Latnikom (Howard Lutnick), kao i s ministrom odbrane Pitom Hegsetom (Pete Hegseth).