Američka senatorka pozvala na uvođenje sankcija Dodiku: Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke

U reakciji je oštro kritikovala odluku američke administracije da krajem prošle godine ukloni Dodika s liste sankcionisanih osoba.

Američka senatorka i članica Senatskog komiteta za vanjske poslove Džejn Šahin (Jeanne Shaheen) oglasila se nakon posjete lidera SNSD-a Milorada Dodika Vašingtonu (Washington), pozivajući na ponovno uvođenje sankcija.

- Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke da prošlog oktobra ukloni lidera Republike Srpske Milorada Dodika s američke liste sankcija. Gospodin Dodik koristi secesionističku retoriku i podriva integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je u potpunoj suprotnosti s obrazloženjem Administracije za skidanje Dodika i njegovih saradnika sa liste sankcija krajem prošle godine - napisala je Šahin.

Navela je i da je Dodikova posjeta Vašingtonu jasno pokazala kako on nije zainteresiran da interese svih građana Bosne i Hercegovine stavi ispred vlastitih političkih interesa.

- Administracija Trampa trebala bi hitno ponovo uvesti sankcije gospodinu Dodiku, u skladu s obaveznim sankcijama koje sam osigurala u najnovijem Zakonu o ovlaštenjima za nacionalnu odbranu - poručila je senatorka.