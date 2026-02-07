Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAVRŠENA DRAMA

Švedska dozvolila četverogodišnjem Raifu Terziću da ostane sa porodicom u Malmeu

Nakon toga roditelji mogu zatražiti produženje, rekao je glasnogovornik Migracijske uprave

Raif Terzić. Screenshot

A. O.

7.2.2026

Švedska je ipak odlučila dozvoliti četverogodišnjem Raifu Terziću da ostane sa svojom porodicom u Malmeu, čime je završena prava drama koja je nastala zbog birokratije.

Raif, koji ima autizam i poremećaje u govoru, trebao je biti deportovan iz Švedske na nekoliko mjeseci kako bi stekao uslove za dozvolu povratka. To bi značilo da njegova braća i majka ostanu u Švedskoj, dok bi on s ocem morao preseliti u Bosnu i Hercegovinu.

Ipak, Migracijska uprava Švedske (Swedish Migration Agency) je nakon dva mjeseca donijela odluku da deportacija neće biti provedena, a Raif je dobio privremenu boravišnu dozvolu na 13 mjeseci.

- Nakon toga roditelji mogu zatražiti produženje - rekao je glasnogovornik Migracijske uprave Jesper Tengroth za švedski dnevni list Dagens Nyheter.

Problemi u porodici Terzić počeli su u novembru 2025. godine, kada su Raif i njegov otac Haris Terzić pozvani na sastanak u Migracijskoj agenciji. 

Haris nije bio pripremljen na vijest da je Raifov posljednji zahtjev odbijen i da je izbačen iz zemlje.

Kada se Raif rodio u Švedskoj 2021. godine, nije dobio državljanstvo. Porodica živi u Malmeu, a i njegova majka i otac imali su stalni boravak u Švedskoj.

Kada je Raif imao nekoliko mjeseci, njegov otac je postao švedski državljanin. Dvaput su roditelji tražili švedsko državljanstvo i za Raifa, ali su dobili odbijenicu. Zatim su tražili dozvolu boravka. To što Raif nije imao pasoš bilo je presudno za odluku Migracijske uprave u njegovom slučaju.

Migracijska uprava Švedske procijenila je da Raif prvo treba imati državljanstvo i pasoš Bosne i Hercegovine, kao što je imao njegov otac kada se Raif rodio. Kasnije bi to mogao koristiti u zahtjevu za dozvolu boravka ili švedsko državljanstvo.

U slučaj se uključila i Ambasada Bosne i Hercegovine (Embassy of Bosnia and Herzegovina) u Švedskoj, koja je otkrila da su problemi nastali jer dječak nije blagovremeno upisan u matične knjige rođenih državljana BiH.

- Roditelji maloljetnog Raifa Terzića stekli su državljanstvo Kraljevine Švedske nakon njegovog rođenja. S obzirom na to da dječak nije bio blagovremeno upisan u matične knjige rođenih i državljana Bosne i Hercegovine, što predstavlja preduslov za dalje postupke u vezi sa regulisanjem državljanskog statusa, došlo je do pravnog vakuma koji je, prema dostupnim informacijama, doveo do trenutne situacije - saopćeno je.

# MALME
# ŠVEDSKA
# RAIF TERZIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.