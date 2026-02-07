Švedska dozvolila četverogodišnjem Raifu Terziću da ostane sa porodicom u Malmeu

Švedska je ipak odlučila dozvoliti četverogodišnjem Raifu Terziću da ostane sa svojom porodicom u Malmeu, čime je završena prava drama koja je nastala zbog birokratije. Raif, koji ima autizam i poremećaje u govoru, trebao je biti deportovan iz Švedske na nekoliko mjeseci kako bi stekao uslove za dozvolu povratka. To bi značilo da njegova braća i majka ostanu u Švedskoj, dok bi on s ocem morao preseliti u Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Migracijska uprava Švedske (Swedish Migration Agency) je nakon dva mjeseca donijela odluku da deportacija neće biti provedena, a Raif je dobio privremenu boravišnu dozvolu na 13 mjeseci. - Nakon toga roditelji mogu zatražiti produženje - rekao je glasnogovornik Migracijske uprave Jesper Tengroth za švedski dnevni list Dagens Nyheter.

Problemi u porodici Terzić počeli su u novembru 2025. godine, kada su Raif i njegov otac Haris Terzić pozvani na sastanak u Migracijskoj agenciji. Haris nije bio pripremljen na vijest da je Raifov posljednji zahtjev odbijen i da je izbačen iz zemlje.

Kada se Raif rodio u Švedskoj 2021. godine, nije dobio državljanstvo. Porodica živi u Malmeu, a i njegova majka i otac imali su stalni boravak u Švedskoj. Kada je Raif imao nekoliko mjeseci, njegov otac je postao švedski državljanin. Dvaput su roditelji tražili švedsko državljanstvo i za Raifa, ali su dobili odbijenicu. Zatim su tražili dozvolu boravka. To što Raif nije imao pasoš bilo je presudno za odluku Migracijske uprave u njegovom slučaju. Migracijska uprava Švedske procijenila je da Raif prvo treba imati državljanstvo i pasoš Bosne i Hercegovine, kao što je imao njegov otac kada se Raif rodio. Kasnije bi to mogao koristiti u zahtjevu za dozvolu boravka ili švedsko državljanstvo. U slučaj se uključila i Ambasada Bosne i Hercegovine (Embassy of Bosnia and Herzegovina) u Švedskoj, koja je otkrila da su problemi nastali jer dječak nije blagovremeno upisan u matične knjige rođenih državljana BiH.