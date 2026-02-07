Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NADA SE SUSRETU S TRAMPOM

Šokantan intervju Dodika za američku TV: Muslimani u BiH su saradnici Irana, bili su na strani Hitlera i pravili koncentracione logore za djecu

Djeca su odvajana od majki i slana u logore. 45.000 djece je umrlo u tim logorima, rekao je Dodik

Dodik tokom intervjua. Screenshot

A. O.

7.2.2026

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), general Majk Flin (Mike Flynn), podijelio je na svom zvaničnom nalogu na mreži X intervju koji je Milorad Dodik dao za konzervativni američki medij Lindell TV čiji je vlasnik Majk Lindel (Mike Lindell), poznati Trampov saveznik.

U šokantnom intervjuu Dodik, kojeg je novinarka predstavila kao "predsjednika Republike Srpske", govorio je o nezavisnosti entiteta RS kao svom konačnom političkom cilju, ali iznio i niz skandaloznih tvrdnji o Bošnjacima i odnosima dva naroda u BiH.

- Od nas pokušavaju da naprave da smo manjina u većinskom okruženju muslimana. Ti muslimani su saradnici Irana i veliki protivnici Izraela i Jevreja. U Drugom svjetskom ratu su bili na strani Hitlera i organizovali su koncentracione logore za moj narod. Kuriozitet tog vremena je činjenica da su oni organizovali koncentracione logore za djecu. Djeca su odvajana od majki i slana u logore. 45.000 djece je umrlo u tim logorima - rekao je Dodik.

Na pitanje kako bi funkcionisalo proglašenje nezavisnosti RS-a, Dodik je odgovorio:

- Oni bi imali svoju zajednicu, mi svoju. Ovako mi ne možemo da se bavimo našim poslovima jer nam se nameće iz Evrope centralizacija i potpuna minimalizacija naše uloge. Kad sam pošao ovamo prije tri dana, u lokalnim sredinama gdje su muslimani većina oduzimaju našu imovinu, naše crkve, i knjiže to na njihovu javnu vlast. Da bi sačuvali srpsku zajednicu mi moramo imati nezavisnu zemlju. Mnogi će reći – nas ima milion i 200 hiljada, za kriterije ove velike zemlje (SAD) to je malo, ali najmanje pet država sa manjim brojem stanovnika danas imaju status nezavisne države.“

Dodik je nazvao Donalda Trampa "nadom čovječanstva" i poručio mu "da se zaustavi dva minuta i pogleda ovu mapu RS koju sam vam dao". 

Naveo je kako se nada da će posjetiti Trampa u Bijeloj kući i da bi to za njega bila velika čast.

- Ja se već srećem sa predsjednikovim politikama koje su dio moga pogleda na svijet. Mislim da je on nada čovječanstva, a ne samo SAD. Naravno da sa tim i ja želim da ostvarim neke svoje političke ciljeve vezano za slobodu mog naroda, koji veoma poštuje Ameriku - kaže Dodik.

On je opisao i kako su u Banjoj Luci i RS-u građani oduševljeno na ulicama slavili Trampovu pobjedu i rekao da je tog dana bio sretan „jer svi su znali da dolazi neko novo doba.“

- Nakon godina teških i loših iskustava sa Bajdenovom i Obaminom administracijom u kojima su sankcijama i drugim pritiscima pokušali da nam ugroze slobodu i otmu nam naša prava, i to prenesu muslimanskoj zajednici u BiH, s namjerom da monopoliše proces odlučivanja u BiH. Mi smo se tome suprotstavili. Vjerovali smo u povratak Trampa i pravičnost ove velike zemlje koja determiniše procese u čitavom svijetu - rekao je u intervjuu Milorad Dodik.

Govorio je i o tome kako je Bidenova administracija sankcionisala čitavu njegovu porodicu, „čak i moju kćerku koja ima četvero djece“. Ocijenio je da su se „bezočno ponašali“ i „mnogo zla posijali na našim prostorima“ te zaključio da je nezavisnost RS-a „jedini fer i korektan“ ishod.

# SAD
# DONALD TRUMP
# MILORAD DODIK
# MIKE FLYNN
PRIKAŽI KOMENTARE (260)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.