Šokantan intervju Dodika za američku TV: Muslimani u BiH su saradnici Irana, bili su na strani Hitlera i pravili koncentracione logore za djecu

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), general Majk Flin (Mike Flynn), podijelio je na svom zvaničnom nalogu na mreži X intervju koji je Milorad Dodik dao za konzervativni američki medij Lindell TV čiji je vlasnik Majk Lindel (Mike Lindell), poznati Trampov saveznik.

U šokantnom intervjuu Dodik, kojeg je novinarka predstavila kao "predsjednika Republike Srpske", govorio je o nezavisnosti entiteta RS kao svom konačnom političkom cilju, ali iznio i niz skandaloznih tvrdnji o Bošnjacima i odnosima dva naroda u BiH.

- Od nas pokušavaju da naprave da smo manjina u većinskom okruženju muslimana. Ti muslimani su saradnici Irana i veliki protivnici Izraela i Jevreja. U Drugom svjetskom ratu su bili na strani Hitlera i organizovali su koncentracione logore za moj narod. Kuriozitet tog vremena je činjenica da su oni organizovali koncentracione logore za djecu. Djeca su odvajana od majki i slana u logore. 45.000 djece je umrlo u tim logorima - rekao je Dodik.

Na pitanje kako bi funkcionisalo proglašenje nezavisnosti RS-a, Dodik je odgovorio:

- Oni bi imali svoju zajednicu, mi svoju. Ovako mi ne možemo da se bavimo našim poslovima jer nam se nameće iz Evrope centralizacija i potpuna minimalizacija naše uloge. Kad sam pošao ovamo prije tri dana, u lokalnim sredinama gdje su muslimani većina oduzimaju našu imovinu, naše crkve, i knjiže to na njihovu javnu vlast. Da bi sačuvali srpsku zajednicu mi moramo imati nezavisnu zemlju. Mnogi će reći – nas ima milion i 200 hiljada, za kriterije ove velike zemlje (SAD) to je malo, ali najmanje pet država sa manjim brojem stanovnika danas imaju status nezavisne države.“