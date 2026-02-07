ALARMANTNO

Tragovi teškog metala i u centru grada: Olovo u Varešu zatrovalo i djecu

Više od 100 stanovnika ima povišene vrijednosti olova u krvi. Petero djece mlađe od šest godina potvrdilo nalaz. Da li ima arsena i žive

Dom zdravlja u Varešu: Pacijenti pod nadzorom. Screenshot

Z. Voloder

7.2.2026

Najnovija testiranja pokazala su da je trovanje olovom među stanovnicima Vareša daleko raširenije nego što se strahovalo. 

Tragovi teškog metala otkriveni su kod više od 100 ljudi, ne samo u naseljima Pržići i Daštansko već i u samom centru grada, navode iz Udruženja građana Fojničani – Maglaj. 

Prvi rezultati drugog kruga analiza već izazivaju ozbiljan alarm u javnosti, upozoravaju lokalni predstavnici.

Radna grupa

– U drugom krugu testiranja učestvovalo je 109 osoba, a sada su stigli prvi rezultati. Prema neslužbenim informacijama, nalazi su pozitivni, ali još nemamo potpune podatke o tačnim vrijednostima. Dom zdravlja će, u skladu sa zakonom, svakog građanina pojedinačno obavijestiti o rezultatima putem porodičnih timova – kaže Mario Mirčić, predsjednik Mjesne zajednice Pržići.

Faksimil laboratorijskog nalaza. Avaz

Dodaje da situacija očigledno nije dobra, te da zabrinjava sporost reakcije nadležnih institucija.

- Dom zdravlja radi svoj dio posla i testirane osobe su već stavljene pod ljekarski nadzor – kaže Mirčić.

Posebno alarmantna je činjenica da je olovo potvrđeno i kod djece.

– Tačna je informacija da je olovo pronađeno i kod petero djece mlađe od šest godina. Osim ranije testirane grupe od 44 osobe, dodatno je još devet građana, u privatnom aranžmanu, uradilo nalaze, među kojima su i ta djeca – naglašava Mirčić.

Nakon prvog potvrđenog slučaja, formirana je i radna grupa u organizaciji Općine Vareš, u kojoj su predstavnici općine, civilne zaštite, sanitarne inspekcije, Doma zdravlja, epidemiološke službe, kompanije DPM Metali, te mjesnih zajednica.

Među testiranima je i fra Leon Pendić, župnik Župe sv. Mihovila Arkanđela u Varešu, koji potvrđuje da su i on i njegov kolega pozitivni na povišene vrijednosti olova u krvi.

Visoke vrijednosti

– Jučer smo dobili nalaze, i ja i moj kolega imamo povišene vrijednosti olova u krvi. Iskreno, to nas je iznenadilo – rekao je fra Pendić.

Fra Pendić upozorava da se, osim olova, nisu ispitivali drugi teški metali poput arsena i žive, što dodatno povećava neizvjesnost.

Iz Udruženja građana Fojničani – Maglaj podsjećaju da najnoviji nalazi potvrđuju da su kod nekih osoba koncentracije olova višestruko, pa čak i desetine puta iznad dozvoljenih vrijednosti.

Šta kažu Općina i Dom zdravlja

Općina Vareš i Dom zdravlja Vareš oglasili su se zajedničkim saopćenjem u kojem demantiraju, kako navode, neprovjerene tvrdnje koje su se pojavile u javnosti u vezi s povećanim koncentracijama olova kod stanovnika.

Naglašavaju da se sve aktivnosti provode isključivo na osnovu zvaničnih, verificiranih podataka nadležnih institucija. Ističu da izmjerene vrijednosti u većini slučajeva ne predstavljaju akutno trovanje, već signal za dodatna ispitivanja i praćenje.

