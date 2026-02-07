Tragovi teškog metala i u centru grada: Olovo u Varešu zatrovalo i djecu

– U drugom krugu testiranja učestvovalo je 109 osoba, a sada su stigli prvi rezultati. Prema neslužbenim informacijama, nalazi su pozitivni, ali još nemamo potpune podatke o tačnim vrijednostima. Dom zdravlja će, u skladu sa zakonom, svakog građanina pojedinačno obavijestiti o rezultatima putem porodičnih timova – kaže Mario Mirčić, predsjednik Mjesne zajednice Pržići.

Tragovi teškog metala otkriveni su kod više od 100 ljudi, ne samo u naseljima Pržići i Daštansko već i u samom centru grada, navode iz Udruženja građana Fojničani – Maglaj.

Najnovija testiranja pokazala su da je trovanje olovom među stanovnicima Vareša daleko raširenije nego što se strahovalo.

Dodaje da situacija očigledno nije dobra, te da zabrinjava sporost reakcije nadležnih institucija.

- Dom zdravlja radi svoj dio posla i testirane osobe su već stavljene pod ljekarski nadzor – kaže Mirčić.

Posebno alarmantna je činjenica da je olovo potvrđeno i kod djece.

– Tačna je informacija da je olovo pronađeno i kod petero djece mlađe od šest godina. Osim ranije testirane grupe od 44 osobe, dodatno je još devet građana, u privatnom aranžmanu, uradilo nalaze, među kojima su i ta djeca – naglašava Mirčić.

Nakon prvog potvrđenog slučaja, formirana je i radna grupa u organizaciji Općine Vareš, u kojoj su predstavnici općine, civilne zaštite, sanitarne inspekcije, Doma zdravlja, epidemiološke službe, kompanije DPM Metali, te mjesnih zajednica.

Među testiranima je i fra Leon Pendić, župnik Župe sv. Mihovila Arkanđela u Varešu, koji potvrđuje da su i on i njegov kolega pozitivni na povišene vrijednosti olova u krvi.

Visoke vrijednosti

– Jučer smo dobili nalaze, i ja i moj kolega imamo povišene vrijednosti olova u krvi. Iskreno, to nas je iznenadilo – rekao je fra Pendić.

Fra Pendić upozorava da se, osim olova, nisu ispitivali drugi teški metali poput arsena i žive, što dodatno povećava neizvjesnost.

Iz Udruženja građana Fojničani – Maglaj podsjećaju da najnoviji nalazi potvrđuju da su kod nekih osoba koncentracije olova višestruko, pa čak i desetine puta iznad dozvoljenih vrijednosti.

Šta kažu Općina i Dom zdravlja

Općina Vareš i Dom zdravlja Vareš oglasili su se zajedničkim saopćenjem u kojem demantiraju, kako navode, neprovjerene tvrdnje koje su se pojavile u javnosti u vezi s povećanim koncentracijama olova kod stanovnika.