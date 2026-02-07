Forto predložio novi pravilnik: Treba mu još savjetnika

Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je nacrt novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva na čijem je čelu kojim predviđa povećanje broja zaposlenih za 44 osobe, kako u Ministarstvu, tako i u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

U Ministarstvu bi bilo 13 više zaposlenih nego sada, odnosno 128 ukupno zaposlenih, a u BHDCA 31 zaposleni više ili ukupno njih 110.

Još savjetnika

Između ostalog, kabinet ministra treba dobiti jednog savjetnika više nego što ih ima sada.

Naime, po važećem Pravilniku, ministar ima šefa kabineta i tri savjetnika. Po novom pravilniku, ministar bi imao šefa kabineta i četiri savjetnika. Ostaje nepromijenjeno da zamjenik ministra ima šefa kabineta i jednog savjetnika.

Poređenjem važećeg i predloženog pravilnika vidljivo je i da sekretar Ministarstva dobija stručnog savjetnika za evropske integracije, uz stručnog saradnika za evropske integracije.

Također, u Ministarstvu će biti četiri, umjesto sadašnja dva, radna mjesta u vezi s poslovima javnih nabavki za šta se formira odsjek, a umjesto sadašnjih sektora za promet te za prometnu infrastrukturu, pripremu i implementaciju projekata, koji imaju po dva odsjeka, uspostavlja se sektor za cestovni i zračni promet i koordinaciju sigurnosti, koji obuhvata tri odsjeka, te sektor za željeznički i vodni promet i multimodalnost, koji obuhvata također tri odsjeka.

Pravilnikom je uređena unutrašnja organizacija Ministarstva i upravnih organizacija u njegovom sastavu, odnosno Regulatornog odbora željeznica BiH (koji ne mijenja broj zaposlenih po novom pravilniku) i BHDCA.

Donošenje novog pravilnika se pravda "realnom i objektivnom potrebom" za preciznijom unutrašnjom organizacijom i jasnijim definiranjem opisa i raspodjele poslova pa su "broj i opisi radnih mjesta prilagođeni stvarnim zadacima i obavezama Ministarstva i zaposlenih".

U BHDCA se, prema obrazloženju novog pravilnika, organizira nova osnovna organizaciona jedinica (Inspektorat), razdvaja se Odjel za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove na dvije organizacione cjeline, formira se nova samostalna unutrašnja organizaciona jedinica - Odjel za informacionu sigurnost i tehnologije.

Zapošljavanje još jednog lektora

Planirano je povećanje i broj zaposlenih u dijelu koji se tiče poslova stručnog savjetnika za plovidbenost aviona, stručnog savjetnika za operacije dronovima zbog sve veće upotrebe dronova u zračnom prostoru, referenta za evidenciju dronova, stručnog savjetnika za U-SPACE, stručnog savjetnika za građevinske objekte i sisteme, za potrebe certifikacije i nadzora aerodroma, stručnog savjetnika za zrakoplovnu sigurnost, stručnog savjetnika za evropske integracije.

Također, planirano je zapošljavanje još jednog lektora, a dodano je radno mjesto stručnog savjetnika za javne nabavke.

- Dosadašnja sistematizacija radnih mjesta kojom nije bio obuhvaćen značajan broj poslova koji se faktički obavljaju u okviru Direkcije, pokazala se kao neefikasna. Naime, Direkcija je u najvećem broju slučajeva bila primorana poslove iz djelokruga navedenih radnih mjesta povjeravati angažiranim licima izvan Direkcije, po osnovu ugovora o djelu – piše u obrazloženju.

Navedeno je da će radna mjesta biti popunjavana u skladu sa srednjoročnim planom zapošljavanja, a dinamika će ovisiti o budžetu. Nije procijenjeno koliko će to sve koštati.

Predloženi nacrt novog pravilnika u proceduri je ekonsultacija, odnosno svojevrsne javne rasprave, nakon čega treba ići na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.