ŽRTVA FEMICIDA

Dvije godine od smrti Amre Kahrimanović: Iz vatrenog oružja ubio je policajac Elvis Ćustendil

Prema utvrđenim činjenicama iz istrage i presude, Ćustendil je pod dejstvom alkohola usmrtio Amru iz vatrenog oružja

A. B.

7.2.2026

Na današnji dan navršile su se dvije godine od tragičnog ubistva Amre Kahrimanović, koje je potreslo Tuzla i cijelu Bosnu i Hercegovinu, te otvorilo brojna pitanja o sigurnosti, odgovornosti institucija i nasilju nad ženama.

Amra Kahrimanović ubijena je 7. februara 2024. godine u večernjim satima, u jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli, čija je bila suvlasnica. 

Za ovaj zločin osuđen je tadašnji policijski službenik Elvis Ćustendil, koji je kobne večeri bio van dužnosti, ali je sa sobom imao službeni pištolj.

Prema utvrđenim činjenicama iz istrage i presude, Ćustendil je pod dejstvom alkohola usmrtio Amru iz vatrenog oružja, nakon čega se udaljio s mjesta zločina, presvukao i potom predao policiji.

Kantonalni sud u Tuzli je u julu 2024. godine Elvisa Ćustendila osudio na 25 godina zatvora, nakon što je priznao krivicu. 

Senare je Vrhovni sud Federacije BiH preinačio presudu i kaznu povećao na 30 godina dugotrajnog zatvora, što je javnost dočekala kao važnu, ali zakašnjelu poruku o odgovornosti.

Ipak, porodica, prijatelji i brojni građani ističu da nijedna presuda ne može vratiti izgubljeni život niti izbrisati bol.

- Pravda je donesena, ali odgovornost društva ne prestaje presudom - poručuju oni koji su i danas odali počast Amri.

# TUZLA
# FEMICID
# AMRA KAHRIMANOVIĆ
# ELVIS ĆUSTENDIL
