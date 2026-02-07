Dvije godine od smrti Amre Kahrimanović: Iz vatrenog oružja ubio je policajac Elvis Ćustendil

Na današnji dan navršile su se dvije godine od tragičnog ubistva Amre Kahrimanović, koje je potreslo Tuzla i cijelu Bosnu i Hercegovinu, te otvorilo brojna pitanja o sigurnosti, odgovornosti institucija i nasilju nad ženama.

Amra Kahrimanović ubijena je 7. februara 2024. godine u večernjim satima, u jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli, čija je bila suvlasnica.

Za ovaj zločin osuđen je tadašnji policijski službenik Elvis Ćustendil, koji je kobne večeri bio van dužnosti, ali je sa sobom imao službeni pištolj.

Prema utvrđenim činjenicama iz istrage i presude, Ćustendil je pod dejstvom alkohola usmrtio Amru iz vatrenog oružja, nakon čega se udaljio s mjesta zločina, presvukao i potom predao policiji.