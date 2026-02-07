Mirzet Sarajlić za "Avaz" o opasnoj cesti Sarajevo - istok: Kolovozna površina zastarjela, entiteti je ne saniraju

Magistralni pravac od Sarajeva prema istoku Bosne, dionica Korije–Pale, predstavlja izrazito opasnu cestu sa saobraćajnog i sigurnosnog aspekta, kazao je za "Avaz" stručnjak za saobraćaj i stalni sudski vještak, Mirzet Sarajlić, nakon nove tragedije na Lapišnici u kojoj je jutros poginula jedna, a više osoba je povrijeđeno.

U razgovoru za Avaz Sarajlić pojašnjava kako se radi o dionici koja prolazi kroz stjenovito područje i kanjon rijeke Miljacke s mnogo tunela, što stvara geometrijski izazov s uskim profilima, nepreglednim krivinama i nestabilnim padinama.

- Kolovozna površina je zastarjela, smanjuje koeficijent prijanjanja i pokazuje znakove ozbiljnog habanja i trošenja, što dodatno smanjuje prijanjanje vozila, posebno u kišnim uslovima. Cesta povezuje dva entiteta, što usložnjava održavanje i obnovu. Trenutno ni jedna ni druga strana ne poduzimaju ozbiljnije sanacije, zbog čega se saobraćaj odvija na ograničenoj i oštećenoj površini. Frekventnost ovog pravca dodatno povećava rizik, jer vozila različitih kategorija - putnička, teretna, javni prijevoz, moraju dijeliti istu, krivudavu trasu koja je specifična, jer na nekim dijelovima djeluje prostrano pa se razviju veće brzine, a odmah nakon toga slijedi opasan zavoj - kazao nam je Sarajlić.

Kišni dani nose i posebne izazove, jer zbog slabog prijanjanja, krivudave nivelete i dotrajalog kolovoza, dolazi do gubitka stabilnosti vozila, proklizavanja i moguće pojave slijetanja s kolovoza.

- Vozačima savjetujem da posebnu pažnju posvete stanju guma, jer starije ili neadekvatne gume znatno povećavaju rizik od gubitka upravljivosti, dok neiskusni vozači u kombinaciji s mokrim i prljavim kolovozom predstavljaju dodatnu opasnost - ističe Sarajlić, te dodaje da je cesta koja glavni grad BiH povezuje s istokom države izuzetno opasna i zahtijeva maksimalnu pažnju svih učesnika u saobraćaju, pogotovo tokom nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Naš sagovornik podsjeća i na generalne preporuke u periodima kiše ili snijega na bh. cestama.