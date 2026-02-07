Lejla, Šejla i Nejla obradovale porodicu Hasić: Husein i Amra dobili tri kćeri

Za trinaest posljednjih mjeseci u Porodilištu UKC-a Tuzla uspješno su rođene i svijet ugledale tri trojke, iz Zvornika, Lukavca i posljednje iz gračaničkog naselja Lukavica.

Sretni roditelji Husein i supruga Amra, prije sedam dana dobili su tri cvijeta, tri prekrasne bebe, Lejlu, Šejlu i Nejlu. Trudnoću je vodio i porođaj obavio dr. Adnan Muslimović, specijalista ginekolog sa svojim timom ljekara i sestara.

Ovo je Bog dao

Sve je prošlo u najboljem redu. Bebe su zdrave stigle kući, a sretnu porodicu jučer je posjetio i reporter „Dnevog avaza“ u 20 kilometara udaljenom selu Lukavica.

Sretni otac Husein zaposlen je u Humanitarnoj organizacii MFS EMMAUS u Doboj Istoku, a supruga u gračaničkoj kompaniji „Plamingo“. Uglas kažu da su sretni što su u prvom porođaju dobili tri kćeri i što su bebe zdrave i vitalne, a i majka Amra se dobro osjeća.

- Ja iz Lukavice, Amra rođena u Pribavi, zabavljali smo se tri godine i iz ljubavi uzeli se 2023. godine. Na prvom pregledu rečeno nam je da supruga nosi trojke, to nas je malo iznenadilo, prva trudnoća, pa trojke, ali i obradovalo. Govorili smo jednom drugom, ovo nam je Bog dao, samo neka trudnoća i porođaj, koje je vodio dr. Adnan Musimović, prođu bez problema - rekao nam je sretni otac Husein.

Majka Amra kaže da su ona i suprug Husein dvije godine čekali da postanu roditelji. Amra je skoro bila izgubila nadu, a onda joj je na drugom pregledu rečeno da nosi jedno dijete, pa dvoje i na koncu da nosi trojke.

Zahvalnost doktoru

- Moram ovom prilikoma zahvaliti dr. Adnanu Muslimoviću, čini mi se i trudnoća i porođaj, sve to išlo bi teže da nije bilo njega, njegove stručnosti i lijepe riječi - kazala je Amra, te zahvalila susretljivosti dviju nena, svoje majke Sadije i svekrve Refije, koje su joj desna ruka.

Sve bebe zdrave