Savez za bolju budućnost vratio ime u SBB - Fahrudin Radončić

Na Konvenciji Saveza kojoj je prisustvovalo 96 delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, jednoglasno je odlučeno da se sadašnji naziv stranke Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine promijeni i vrati ime još sa osnivanja SBB - Fahrudin Radončić.

Ovo je urađeno kao dio priprema za predstojeće Opće izbore u oktobru ove godine, kako bi stranka imala liderski personalizaciju i bila prepoznatljivija na glasačkim listićima.

Inače, Konvenciji su prisustvovali uglavnom nova i mlada lica, na čemu će se kadrovski insistirati.

Među poznatim licima među delegatima su, pored ostalih, bili i glumci Izudin Bajrović, Jasna Beri i Mirvad Kurić, te bivši ministri i novi članovi i povjerenici za pojedine krajeve i kantone.

Osnovna poruka Konvencije je - što je u svom izlaganju potencirao i predsjednik Fahrudin Radončić - jeste da se Bosna i Hercegovina nalazi u opasnosti od državnog stečaja i da nesposobna vlast mora otići da bi se država spasila i konsolidirala kao društvo unutrašnjeg mira, razvoja, izgradnje i jednake šanse za sve.