SDA o Dodikovim izjavama: Koncentracione logore i logore za djecu nisu organizovali muslimani već vojno i političko vodstvo RS

Stranka demokratske akcije reagovala je na, kako navode, skandalozan intervju Milorada Dodika, lidera SNSD-a, za Lindell TV, koji je dao u Vašingtonu.

Iz SDA upozoravaju da se radi o nastavku dugoročne i planske kampanje čiji je cilj predstavljanje Bosne i Hercegovine i Bošnjaka kao sigurnosne prijetnje Zapadu.

- SDA već duže vrijeme upozorava na pokušaje fabrikovanja ovakvog narativa. Dodik ne iznosi laži slučajno niti za 'domaću upotrebu'. On svjesno targetira međunarodnu javnost, nastojeći da kroz manipulacije prošlošću i sadašnjošću opravda svoju secesionističku politiku i prikrije vlastitu odgovornost za destabilizaciju Bosne i Hercegovine - naveli su iz ove stranke0.

U saopćenju podsjećaju da je Dodik ranije već obmanuo američke zvaničnike, što je, kako ističu, imalo ozbiljne posljedice.

- Završio je na 'crnoj listi' State Departmenta, koju su potvrdile i demokratske i republikanske administracije. Sada je bahato procijenio da novcem može kupiti naklonost zvaničnika i narušiti dignitet najjače demokratske sile na svijetu - dodali su iz SDA.

Posebno su se osvrnuli na Dodikovu izjavu u kojoj je tvrdio da su "muslimani organizovali koncentracione logore".

- Koncentracione logore i logore za djecu nisu organizovali muslimani, već vojno i političko vodstvo Republike Srpske, koje se pozivalo na 'hrišćanske vrijednosti' dok je činilo zločine nad ljudima svih vjera i nacija. Takve ideologije i politike, koje danas kao nasljednik Radovana Karadžića promovira Milorad Dodik, prilikom stvaranja Republike Srpske protjerale su sve muslimane i sve katolike, porušile njihove bogomolje i počinile masovne zločine, uključujući i genocid nad Bošnjacima - navodi se u reakciji.

Otrovni obrazac

Iz SDA upozoravaju da Dodik i danas pokušava oživjeti isti, kako kažu, otrovni obrazac djelovanja.

- Dodik ponovo nastoji demonizirati Bošnjake, relativizirati zločine i zamijeniti uloge žrtve i zločinca, te Bosnu i Hercegovinu prikazati kao nemoguću državu. Podrška Dodiku u ovom novom napadu na Bosnu i Hercegovinu vodi ka obnavljanju sukoba na Balkanu - poručili su.