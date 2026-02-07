Dodik nakon povratka iz Vašingona: Najavio planove za secesiju, tražio sankcije za Šmita

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare, održanoj nakon povratka iz Vašingtona, da njegova posjeta Sjedinjenim Američkim Državama nije bila ni protokolarna niti slučajna, već, kako je naveo, suštinska i politički značajna.

- Ovo nije slučajno i nije protokolarno. Ovo je suštinski boravak koji je pokazao da je Republika Srpska uspjela da prevaziđe dokument u kojem su izolacijom, sankcijama i bojkotima pokušali da sruše našu ekonomiju, izazovu nezadovoljstvo kod ljudi i utiču na smanjenje povjerenja u Republiku Srpsku i njen opstanak - rekao je Dodik.

Dodao je da, prema njegovim riječima, ti pokušaji nisu uspjeli, te je iznio teške optužbe na račun političkih aktera iz Sarajeva i međunarodnih zvaničnika.

- U tome se nije uspjelo i to zahvaljujući činjenici da je udružena kriminalna grupa ljudi iz Sarajeva, a naročito stranaca Marfija (Michael Murphy) i Šmita (Christian Schmidt), predvođena Senom Uzunović, Zlatkom Lagumdžijom, Svenom Alkalajem, Bećirovićem, Konakovićem i svima njima koji su lažima i kukumakanjem po raznim destinacijama pokušavali da ocrne Republiku Srpsku i Milorada Dodika, doživjela neuspjeh - izjavio je.

"Afirmacija RS"

Dodik je naglasio da rezultate posjete ne vidi kao pobjedu nad političkim protivnicima, već kao, kako je rekao, afirmaciju Republike Srpske na međunarodnoj sceni.

- Ovo mi ne smatramo uspjehom nad njima, nego uspjehom da afirmišemo Republiku Srpsku. Ona nije bila tema od koje ljudi bježe niti nešto o čemu nisu željeli govoriti. Naprotiv, govorili su kako treba da pomognemo. Sreli smo više od 14 kongresmena, jednog ili dva senatora, ministra odbrane, spikera i predsjednika Predstavničkog doma Kongresa SAD-a i svi znaju da smo tamo došli kao predstavnici Republike Srpske. Nismo išli kao predstavnici Bosne i Hercegovine, već kao predstavnici RS-a", kazao je.

Između ostalog, Dodik je ustvrdio da su ranije, kako je rekao, političari iz Sarajeva urušili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine.

- Taj koncept su srušili unilateralnim djelovanjem Konaković, Bisera Turković, članovi Predsjedništva i bošnjački ambasadori, -rekao je.

Ponovio je i ranije iznesenu tvrdnju da "muslimani vrše pritisak na kršćane" s ciljem, kako je naveo, smanjenja njihove autonomije.

- Posebno sam imao razgovor s jednim važnim čovjekom i bilo bi mi drago kada bismo uspjeli, iako nisam siguran da hoćemo, da se uvedu sankcije Šmitu i nekim ljudima u Sarajevu zbog toga što su bili dio udruženog kriminalnog poduhvata zloupotreba protiv Republike Srpske - izjavio je Dodik.

Također je rekao da povlači raniju ponudu od dvije milijarde, kako je naveo, "muslimanima za mirno razilaženje".

- Povlačim tu ponudu, ona više ne važi, ali će se razilaženje desiti na miran način - rekao je.

Položaj Hrvata

Govoreći o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, Dodik je kazao da se ta tema sve češće spominje u američkim političkim krugovima.

- Mnogi u State Departmentu, oko Bijele kuće i u Kongresu govore o neravnopravnom položaju Hrvata i to smatraju vidljivim ugrožavanjem kršćana u Bosni i Hercegovini. Morat ćemo ohrabriti Hrvate da snažnije traže rješavanje svog statusa, ali ja ne govorim u njihovo ime. Oni znaju da ću podržati svaku afirmaciju njihovog prava kao konstitutivnog naroda, na način kako to predviđa Dejtonski sporazum - rekao je Dodik.

Najavio je i nastavak saradnje s Izraelom, posebno u vezi s, kako je naveo, afirmacijom "prava na samoopredjeljenje".

"Kraj puta ka EU"

Na kraju je ponovio da neće odustati od politike nezavisnosti Republike Srpske, tvrdeći da Dejtonski mirovni sporazum, prema njegovim riječima, nikada nije bio zamišljen kao okvir za trajno postojanje Bosne i Hercegovine.

- Treba obustaviti sve aktivnosti na onome što lažno predstavljaju kao put ka Evropi. Kakav put ka Evropi? Naši putevi moraju voditi ka Americi, Rusiji, Izraelu i Srbiji. To su naši putevi. Ona više ne može sama sebi pomoći - zaključio je Dodik.