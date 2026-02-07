Budžet BiH na čekanju, ne zna se ništa o plaćama: Sindikati najavljuju "vruće proljeće"

Zbog političkih nadmudrivanja i blokada Fiskalno vijeće BiH još nije usvojilo fiskalni okvir, pa je i budžet BiH za 2026. godinu na čekanju.

Zapele izmjene

Zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović za blokadu je optužio kadrove iz RS, uključujući ministra finansija Srđana Amidžića, koji nije podržao prijedlog čiji je predlagač, dok je iz Kabineta ministra odgovoreno da je sjednica još otvorena i da je glasanje omogućeno do 9. februara u 12 sati.

Zbog svega ključa nezadovoljstvo uposlenih u državnim institucijama i agencijama, jer budžetom za ovu godinu predviđen je rast osnovice za obračun njihovih plaća na 690,86 KM, koja će biti primijenjena tek nakon usvajanja budžeta. Istovremeno, izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima bi se osigurala retroaktivna isplata uvećanih primanja od 1. januara, “zapele” su u Domu naroda PSBiH.

- Svi zaposleni u institucijama BiH trpe zbog ovakve političke situacije i neusvajanja budžeta - kazala je za “Avaz” predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ana Mrnjavac.

Sindikati su još u decembru Vijeću ministara BiH uputili zahtjeve kojima traže i usvajanje budžeta za 2026., ali i izmjena Zakona o plaćama.

- Osnovica za obračun plaća u 2026. usvojena je još u julu prošle godine, ali smo u mat poziciji, jer se po sadašnjim odredbama zakona ona primjenjuje tek mjesec dana nakon usvajanja budžeta. Godinama to trpimo. Svi iznosi razlike u osnovici prosto su se akumulirali kao sredstva koja smo mi zaradili i nikad nam to nije bilo isplaćeno. Zato mogu reći da je poslodavac, ustvari, potkradao nas, zaposlene u institucijama – pojašnjava Mrnjavac.

Na ovaj način, iako je osnovica za prošlu godinu iznosila 631, uposlenima su u većem dijelu prošle godine plaće isplaćivane po osnovici od 600 KM iz prethodne godine.

Blokirati sjednicu

Više od budžeta zaposlene interesiraju izmjene Zakona o plaćama, kaže predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Radenko Mirković.

- Vjerovatno nas čeka “vruće proljeće”, samo razmatramo u kom domenu ćemo to napraviti. Sačekat ćemo sjednicu Doma naroda, tražimo hitnu proceduru i sjednicu s jednom tačkom – izmjene Zakona o platama, a oni politički neka se prepucavaju koliko hoće. Poučeni iskustvom, protesti se njih ništa ne dotiču. Što se lično mene tiče, predložit ću radikalan nastup, blokirao bih sve izlaze kad je sjednica Doma naroda dok se to ne riješi – dodaje Mirković.

Dijele u ko zna kakve svrhe

- Čvrsto smo riješeni da idemo u proteste, a možda i u štrajk. Sve što se radi nema nikakvog smisla, politika nema sluha, a to treba ispraviti trajno, na način da se ta osnovica primjenjuje od 1. januara. Svakako su ta sredstva ukalkulisana u ukupan iznos budžeta, samo što se ona nakon isteka godine za koju su planirana dijele u ko zna kakve svrhe, samo ne zaposlenima koji su zaradili taj novac – ističe Mrnjavac.

Odlaze kadrovi

Podsjetimo, plaće uposlenih u državnim institucijama značajno su niže u odnosu na entitetski i druge nivoe, čak i od minimalne plaće u FBiH, zbog čega se i policijske agencije i druge institucije suočavaju s odlaskom kadrova čak i sektore poput zaštitarskih agencija ili trgovine.