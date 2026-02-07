Profesor Armin Kržalić za "Avaz": Društvo često zna da postoji opasnost, ali ne djeluje dok ne bude kasno

Danas je u Tuzli obilježena godišnjica ubistva Amre Kahrimanović, koju je 7. februara 2024. godine ubio nekadašnji policijski službenik Elvis Ćustendil, kasnije osuđen na 30 godina zatvora. Amrin brat Nedžad Kahrimanović podsjetio je danas na sve žrtve femicida u Bosni i Hercegovini. Slučajevi nasilja nad ženama, pa i ubistava, kao i svaka druga tema, pažnju javnosti zaokupe na nekoliko dana. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Armin Kržalić smatra da niti jedan društveni problem nismo riješili sistemski, do kraja, pa i u slučaju nasilja i femicida ne postoje sistemski mehanizmi zaštite žrtava.

- BiH je formalno napravila određeni pomak, ali suštinski još uvijek reagujemo tek nakon tragedije, a ne prije nje. Možda se zbog toga stvara nekakav osjećaj da živimo od jednog femicida do drugog – kaže Kržalić.

Spor napredak

Dodaje da se zakonski okvir unaprjeđuje, ali sporo. Femicid se prepoznaje kao poseban društveni problem, pritisak javnosti raste, inicijative su urodile izmjenama krivičnih zakona i strožijim sankcijama …

- Zakon, sam po sebi, ne spašava živote. Ako institucije ne reaguju na vrijeme onda nažalost ponovo imamo smrtne ishode. Ključni problem je na institucionalnom nivou, to nas guši ne samo po ovom, nego i po svim društvenim pitanjima. Slučaj Amre Kahrimanović je posebno težak, jer je uključen policajac, službeno oružje, alkohol, sve što je s društvenog i sigurnosnog aspekta strašno čuti – kaže Kržalić.

Suštinska pitanja

Naglašava da ovo ubistvo otvara nekoliko suštinskih pitanja – kontrole psihofizičke sposobnosti policajaca, odgovornosti institucija, kulture nekažnjivosti koja je svakodnevnica unutar bh. sistema, te slabe procjene rizika prijetnji i izostanka rane intervencije u slučajevima nasilničkog ponašanja.

- To znači da društvo često zna da postoji opasnost, ali ne djeluje dok ne bude kasno. Kao što znamo da imamo problem gužvi u Sarajevu, ali o tome niko neće ni da razgovara dok ne dođe do apsolutnog kolapsa. Dodatni problem je što se nekako u društvu ustaljuje normativ normalizacije nasilja, a najopasniji dio je upravo taj društveni obrazac – femicid se kratko osuđuje, nakon dva – tri dana se zaboravlja, a fokus se često pomjera na žrtvu, zašto je bila tu, zašto nije otišla ... To govori da još nismo izgradili kulturu nulte tolerancije nad nasiljem, osjećaj kolektivne odgovornosti, povjerenje u institucije, pa se stvara dojam da svaka nova žrtva postaje vijest, ali ne i prekretnica koja će nešto unaprijediti. Da, više se govori o femicidu, imamo veću medijsku pažnju, veći je pritisak civilnog društva, ali poražavajuće je da su sistemski mehanizmi zaštite i dalje slabi, prevencija gotovo da i ne postoji, odgovornost institucija je rijetka. Zato napretka nema u praksi – ističe Kržalić.