Imamović: Američki eksperti znaju da je Dodik ruski igrač i dojučerašnji mrzitelj SAD

Zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Jasmin Imamović kaže da se Milorad Dodik u intervjuu za američku televiziju opet pokazao kao brutalni revizionista i lažov.

Retorika slična Hitlerovoj

- U intervjuu obojenom mržnjom prema Bošnjacima, zalaže se za otcjepljenje RS-a, kao dijela suverene i cjelovite države Bosne i Hercegovine. Podsjećam da je Hitler sličnom retorikom ostvario otcjepljenje Sudeta, kao dijela Čehoslovačke, poništio princip nepovrijedivosti granica i izazvao svjetski rat - ističe Imamović u saopćenju za javnost.

Dodaje da Dodik optužuje Bošnjake da su u Drugom svjetskom ratu bili uz Hitlera, a Hitler i njegovi saveznici su do kraja 1941. pokorili skoro cijelu Evropu, osim Ujedinjenog kraljevstva, SSSR-a i Bosne i Hercegovine, u kojoj su antifašisti i partizani, sve vrijeme rata, pod kontrolom držali slobodne teritorije, veličine sadašnje Crne Gore, pa i veće.

- Jedan od razloga masovne podrške Bošnjaka Titu, Avdi Humi, Rodoljubu Čolakoviću, Hasanu Brkiću, Ivi i Jurici Ribaru i drugim partizanima, bio je u činjenici da su obećali da će BiH biti federalna jedinica u federaciji Jugoslaviji, kao zajednici dobrovoljno udruženih republika, te što su odbili Sporazum Cvetković - Maček iz 1939. godine, koji je predviđao diobu BiH između Srbije i Hrvatske - kaže Imamović

Prijetnja novim genocidom

Isitče da Milorad Dodik istrajava na mržnji prema Bošnjacima i da njegovo negiranje genocida i satanizaciju bosanskih muslimana, Bošnjaci ne mogu shvatiti drugačije osim prijetnjom novim genocidom.

Imamović poziva američku javnost da se o historiji BiH informišu u knjigama američkih eksperata: John Fine & Robert Donia 'Bosna i Hercegovina, tradicija koju su izdali', Robert Donia: 'Biografija Sarajeva, Branimir Anzulović: 'Mit o nebeskoj Srbiji: Polazište osvajačkih ratova i zločina u 20.stoljeću', kao i engleskog historičara Marka Attile Hoarea: 'Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu'", dodaje Imamović.

Naglašava da su Sjedinjene Američke Države velik prijatelj svih građana i naroda BiH i najjača država na svijetu.

- Faktor te snage je i znanje, pa je jasno da američki i svi drugi relevantni eksperti znaju da Milorad Dodik, ruski igrač i dojučerašnji mrzitelj SAD, manipuliše i laže - zaključio je Imamović.