Dodik najavio novu posjetu SAD-u početkom marta: "Evropa je propala, okrećemo se Americi, Izraelu i Rusiji"

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, najavio je da će delegacija Republike Srpske početkom marta vjerovatno ponovo posjetiti Sjedinjene Američke Države, uz napomenu da će takve posjete ubuduće biti češće kako bi se dodatno precizirala i ojačala pozicija RS i njeni planovi.

Dodik je danas, 7. februara, po povratku sa američke turneje, rekao da će "aktivnosti delegacije Republike Srpske u Vašingtonu uskoro razmotriti i na nekim drugim adresama", te da će o posjeti obavijestiti i zvaničnike Srbije.

Evropa ne može sama sebi pomoći

On je naglasio da "putevi Republike Srpske moraju voditi ka Americi, Izraelu i Rusiji, a ne ka Evropi, jer Evropa više ne može sama sebi pomoći".

Dodik je u potpunosti podržao ocjenu američkog predsjednika Donalda Trampa da je Evropa “propala, da joj prijeti još godina izazova i da ima oko godinu dana da pokuša stabilizaciju".

- Procjenjuje se da će mnoge evropske vlade, nakon uspostavljanja stabilnosti i mira u Ukrajini, biti u velikoj krizi - rekao je Dodik, naglašavajući da vlasti u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj stoje posebno loše.

On je dodao "da se o tome mora ozbiljno razmišljati".

Poziv na dijalog vlasti i opozicije

- Zato je nama važno da sarađujemo sa svima u Republici Srpskoj - izjavio je Dodik na konferenciji za novinare u Banjoj Luci, nakon posjete delegacije Srpske Vašingtonu, prenosi Srna.

Dodik je pozvao sve u RS– i vlast i opoziciju – "da ovih dana započnu dijalog na strateškom nivou i da dogovaraju ključne poteze".

- Treba da iskoristimo momentum koji se stvara, a koji je povoljan za Republiku Srpsku - zaključio je Dodik.