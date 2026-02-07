Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PISMO IZ MOSKVE

Medvedev stao uz Dodika: "Zapad želi kolonijalnu vlast nad BiH"

Zapadne metropole se miješaju u unutrašnje stvari vaše zemlje, ruše temeljna načela decentralizirane strukture Bosne i Hercegovine, poručio je

Medvedev i Dodik. AP - Denis Kapetanović / PIXSELL

M. Až.

7.2.2026

Predsjednik svesavezne političke partije Jedinstvena Rusija, Dmitrij Medvedev, uputio je pismo Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a, u kojem je iskazao podršku ovom entitetu, osuđujući pritiske Zapada i navodne pokušaje miješanja u unutrašnje političke procese u Bosni i Hercegovini.

Pismo prenosimo u cijelosti:

- Poštovani gospodine Dodik, ovih dana entitet RS je ponovo prisiljen pružiti odlučan otpor pritisku Zapada, koji gubi pozicije te očajnički pokušava zadržati kolonijalnu vladavinu nad Bosnom i Hercegovinom. Vođeni ovim težnjama, zapadne metropole se miješaju u unutrašnje stvari vaše zemlje, ruše temeljna načela decentralizirane strukture Bosne i Hercegovine utvrđena Općim okvirnim sporazumom za mir (Dejtonski mirovni sporazum) i gaze ustavna prava srpskog naroda.

Pismo iz Moskve. Screenshot

Zapadni centri moći ne mogu se pomiriti sa širokom podrškom patriotskom smjeru ka afirmisanju nacionalnog identiteta i neprihvatljivosti vanjskog diktata. Bez obzira na napade, entitet RS se čvrsto suprotstavlja ispoljavanjima neokolonijalizma, uključujući i one u izbornom procesu.

Odlučno osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultati volje građana na vanrednim izborima za predsjednika entiteta RS, gdje je pobjedu odnio vaš saradnik Siniša Karan. Očigledno je da su ovi pritisci usmjereni protiv vas, vašeg tima i nezavisne političke linije koja se kosi s interesima Zapada.

Pismo iz Moskve. Screenshot

U ovim uslovima aktuelna je unutrašnja konsolidacija svih sila zainteresovanih za odbranu interesa entiteta RS i sopstvenih vrijednosti. Potvrđujemo našu solidarnost sa srpskim narodom i rukovodstvom entiteta RS, orijentisanim na razvoj partnerstva s Ruskom Federacijom - navodi se u pismu koje potpisuje Medvedev.

# DMITRIJ MEDVEDEV
# RUSIJA
# MILORAD DODIK
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.