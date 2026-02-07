Medvedev stao uz Dodika: "Zapad želi kolonijalnu vlast nad BiH"

Predsjednik svesavezne političke partije Jedinstvena Rusija, Dmitrij Medvedev, uputio je pismo Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a, u kojem je iskazao podršku ovom entitetu, osuđujući pritiske Zapada i navodne pokušaje miješanja u unutrašnje političke procese u Bosni i Hercegovini.
Pismo prenosimo u cijelosti:
- Poštovani gospodine Dodik, ovih dana entitet RS je ponovo prisiljen pružiti odlučan otpor pritisku Zapada, koji gubi pozicije te očajnički pokušava zadržati kolonijalnu vladavinu nad Bosnom i Hercegovinom. Vođeni ovim težnjama, zapadne metropole se miješaju u unutrašnje stvari vaše zemlje, ruše temeljna načela decentralizirane strukture Bosne i Hercegovine utvrđena Općim okvirnim sporazumom za mir (Dejtonski mirovni sporazum) i gaze ustavna prava srpskog naroda.
Zapadni centri moći ne mogu se pomiriti sa širokom podrškom patriotskom smjeru ka afirmisanju nacionalnog identiteta i neprihvatljivosti vanjskog diktata. Bez obzira na napade, entitet RS se čvrsto suprotstavlja ispoljavanjima neokolonijalizma, uključujući i one u izbornom procesu.
Odlučno osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultati volje građana na vanrednim izborima za predsjednika entiteta RS, gdje je pobjedu odnio vaš saradnik Siniša Karan. Očigledno je da su ovi pritisci usmjereni protiv vas, vašeg tima i nezavisne političke linije koja se kosi s interesima Zapada.
U ovim uslovima aktuelna je unutrašnja konsolidacija svih sila zainteresovanih za odbranu interesa entiteta RS i sopstvenih vrijednosti. Potvrđujemo našu solidarnost sa srpskim narodom i rukovodstvom entiteta RS, orijentisanim na razvoj partnerstva s Ruskom Federacijom - navodi se u pismu koje potpisuje Medvedev.