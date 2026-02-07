Reakcija DF-a: Dodik falsificira historiju i zločine NDH pripisuje Bošnjacima, izražava i nepoštovanje prema srpskim žrtvama

Demokratska fronta (DF) u reakciji na najnovije skandalozne izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika navodi da Dodik falsifikuje historiju i pripisuje Bošnjacima zločine Nezavisne Države Hrvatske.

- Milorad Dodik falsificira historiju, i zločine Nezavisne Države Hrvatske, poput logora koje pominje, a koje pripisuje i stavlja na teret Bošnjacima. Milorad Dodik i Dragan Čović, odnosno SNSD i HDZ, na nivou političke strategije usaglasili su se u takvoj vrsti historijskog revizionizma, koji je gotovo bez presedana u novijoj političkoj historiji Bosne i Hercegovine - navode iz DF-a.

Po toj logici, dodaju iz DF-a, za logore u Drugom svjetskom ratu nije odgovorna Nezavisna Država Hrvatska i njen zločinački režim, već Bošnjaci.

- U njihovoj zajedničkoj viziji, Bošnjaci su historijski neprijatelj, kao i svi oni građani koji se ne slažu s tim. Nastojanja da se na međunarodnoj sceni putem historijskog revizionizma kompletnom jednom narodu nacrta meta, ne mogu se nazvati nikako drugačije nego fašističkim - ističe se u saopćenju DF-a.

Na kraju, iz DF-a kažu da ovakav oblik historijskog revizionizma u konačnici predstavlja i iskazivanje nepoštovanja prema Srbima kao žrtvama nacističkog režima Nezavisne Države Hrvatske.