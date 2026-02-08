Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na putu Dobro Polje - Miljevina

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Magla je prisutna po kotlinama i uz riječne tokove, a zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica, Simin Han-Banj Brdo, Srebrenik-Šićki Brod-Olovo, Ribnica-Banovići, Mostar-Doljani, Buna-Masline, Sarajevo-Foča-GP Šćepan Polje, Goražde-Čajniče-GP Metaljka i Višegrad-Vardište, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno), Mlinište (Glamoč-Mrkonjić Grad) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.