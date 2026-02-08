Objavljen snimak napada na novinarku u Istočnom Sarajevu: Nakon ovog pitanja nastao haos

Ovaj čin predstavlja nedvosmislen napad na fizički integritet novinarke, grubo kršenje slobode izražavanja i direktni pokušaj zastrašivanja medija. Posebno zabrinjava činjenica da se napad dogodio dok je novinarka obavljala svoj posao u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima novinarstva, postavljajući pitanja u interesu javnosti.

Prema dostupnom snimku jasno je vidljivo da je napad izvršio Ljubo Sladoje, otac direktora kompanije Uniotec-a, u trenutku kada je novinarka obavljala legitiman novinarski zadatak. Prema izjavi novinarke, u trenutku kada se sama, jasno i profesionalno predstavila kao novinarka i postavila pitanje ko je naredio sječu drveća na javnoj površini gdje ova firma gradi bazen, suočila se sa psovkama, prijetnjama i agresivnim ponašanjem. Nakon što je započela snimanje, napadač joj je nasilno oduzeo mobilni telefon, pokušao da ga razbije, te je novinarka bila primorana da se fizički udalji i pobjegne sa lica mjesta, nakon čega je pozvala policiju.

Udruženje nezavisnih medija Umbrella najoštrije i bezrezervno osuđuje fizički i verbalni napad na novinarku portala Spin.info, Sanju Vasković, koji se desio na gradilištu u Istočnom Sarajevu i koji predstavlja ozbiljno kršenje slobode medija i lične sigurnosti novinarke.

Prema dostupnim informacijama, policija je incident tretirala kao prekršaj, iako je napadač priznao radnje koje uključuju fizički nasrtaj, oduzimanje privatne imovine i sprečavanje novinarke u obavljanju profesionalnog zadatka. Naglašavamo da se ovdje ne radi o incidentu, verbalnom sukobu ili “nesporazumu”, već o jasno dokumentovanom aktu nasilja nad novinarkom, uz elemente prisile i zastrašivanja, koji se prema domaćem i međunarodnom pravu mora tretirati kao napad na slobodu medija i pravo javnosti da bude informisana. Napadi na novinare, bez obzira na to da li dolaze od privatnih lica ili povezanih poslovnih struktura, predstavljaju prijetnju slobodi medija, pravu građana na informisanje i osnovnim demokratskim vrijednostima.

Naglašavamo da je u pitanju otac direktora kompanije o kojoj je novinarka ranije profesionalno izvještavala, a koja realizuje značajne projekte u Istočnom Sarajevu, što ovom slučaju daje dodatnu dimenziju mogućeg uticaja moći i interesa na slobodu medija.

Udruženje Umbrella smatra neprihvatljivim da se ovakvi slučajevi svode na prekršajne prijave i zahtijeva od policije da bez odlaganja dopuni izvještaj i kvalifikuje radnje u skladu sa stvarnim tokom događaja, te da nadležno tužilaštvo hitno preuzme predmet, izvrši pravnu kvalifikaciju djela i pokrene krivični postupak.

Upozoravamo da svako odugovlačenje, relativizacija ili izostanak adekvatne reakcije institucija predstavlja saučesništvo u normalizaciji nasilja nad novinarima i dodatno ohrabrivanje budućih napada. Odgovornost institucija u ovakvim slučajevima nije samo zakonska, već i društvena, te ih pozivamo da jasno pokažu da nasilje nad novinarima neće biti tolerisano i da će svaki napad na medijske radnike biti tretiran kao ozbiljno krivično djelo, a ne kao izolovan ili privatni incident.

Podsjećamo da je Sanja Vasković višestruko izložena pritiscima, prijetnjama i napadima zbog svog istraživačkog rada, te da nepostupanje institucija u prethodnim slučajevima direktno doprinosi eskalaciji nasilja. Država ima obavezu da osigura da nijedan novinar u Bosni i Hercegovini ne bude fizički napadnut zato što postavlja pitanja.

Udruženje Umbrella izražava punu i nedvosmislenu solidarnost sa novinarkom Sanjom Vasković i redakcijom Spin.info te će, zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerima, nastaviti da prati ovaj slučaj i o njemu informiše javnost i relevantne međunarodne mehanizme za zaštitu slobode medija - navodi se u saopćenju Udruženja.