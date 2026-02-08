NA BIRAČKOM MJESTU

Incident u Doboju: Posmatrač SDS-a kaže da ga je Vulić napala, reagirala i policija

Naveo da se sve desilo zbog optužbi da je snimao, što on kaže da nije radio

Incident u Doboju. BN TV - Fena

S. S.

8.2.2026

Prvi incident na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske zabilježen je jutros na jednom biračkom mjestu u Doboju.

Kako javlja BN iz tog grada, incident je izbio u Srednjoškolskom centru u Doboju, a intervenisala je i policija.

Naime, zastupnica u Predstavničkom domu PSBiH, Sanja Vulić iz SNSD-a izazvala je taj incident tako što je napala posmatrača opozicionog kandidata za predsjednika Republike Srpske (SDS).

Inače, Doboj je jedan od gradova u kojem je zabilježeno najviše izbornih nepravilnosti na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske 23. novembra prošle godine.

On je kazao da je dao izjavu nakon toga, da su bili korektni. Naveo da se sve desilo zbog optužbi da je snimao, što on kaže da nije radio.

# DOBOJ
# SANJA VULIĆ
