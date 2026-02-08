Predsjednik GIK-a Doboj: Jedan posmatrač tražio lične karte na uvid, iako to nema pravo, nećemo dozvoliti da se napravi nova afera

Sva birališta u Doboju za glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske otvorena su na vrijeme.

Predsjednik dobojskog GIK-a Nenad Paleksić rekao je za RTRS da će na 31 biračkom mjestu glasati 17.562 birača. On je podsjetio da je Centralna izborna komisija BiH razriješila sinoć četiri predsjednika biračkih odbora u Doboju i njihove zamjenike, te imenovala nove.

Dodao je da je GIK izdao 404 akreditacije i da su prisutni posmatrači i iz drugih gradova. Paleksić je istakao da su primili prijavu o neprimjerenom i agresivnom ponašanju jednog posmatrača na biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru koji je tražio na uvid lična dokumenta birača po dolasku na biračko mjesto, na šta nema pravo.

- Taj posmatrač će biti upozoren da to ne radi, a ukoliko nastavi bit će odstranjen, jer to nije dozvoljeno. Nećemo dozvoliti da se od Doboja napravi afera u vezi izbora - poručio je Paleksić.