Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

31 BIRAČKO MJESTO

Predsjednik GIK-a Doboj: Jedan posmatrač tražio lične karte na uvid, iako to nema pravo, nećemo dozvoliti da se napravi nova afera

Nije poznato da li je riječ o istom biračku mjestu gdje se desila situacija sa zastupnicom Sanjom Vulić i posmatračem, zbog koje je reagirala policija

Nenad Paleksić. RTRS

S. S.

8.2.2026

Sva birališta u Doboju za glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske otvorena su na vrijeme.

Predsjednik dobojskog GIK-a Nenad Paleksić rekao je za RTRS da će na 31 biračkom mjestu glasati 17.562 birača. On je podsjetio da je Centralna izborna komisija BiH razriješila sinoć četiri predsjednika biračkih odbora u Doboju i njihove zamjenike, te imenovala nove.

Dodao je da je GIK izdao 404 akreditacije i da su prisutni posmatrači i iz drugih gradova. Paleksić je istakao da su primili prijavu o neprimjerenom i agresivnom ponašanju jednog posmatrača na biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru koji je tražio na uvid lična dokumenta birača po dolasku na biračko mjesto, na šta nema pravo.

- Taj posmatrač će biti upozoren da to ne radi, a ukoliko nastavi bit će odstranjen, jer to nije dozvoljeno. Nećemo dozvoliti da se od Doboja napravi afera u vezi izbora - poručio je Paleksić.

Nije poznato da li je riječ o istom biračku mjestu gdje se desila situacija sa zastupnicom Sanjom Vulić i posmatračem, zbog koje je reagirala policija.

Birališta su otvorena od 7.00 do 19.00 sati. CIK BiH poništio je 24. decembra prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

# DOBOJ
# GIK DOBOJ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.