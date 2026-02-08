Muriz Memić o godišnjici ubistva sina: Ovo je najteži dan koji se može doživjeti, na proljeće protesti ispred OHR-a

Prošla je decenija od kobne noći u Velikoj aleji na Ilidži, kada je mladić Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede, od kojih je sedam dana kasnije preminuo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. I deset godina kasnije, javnost i porodica i dalje nemaju odgovor na pitanje – kako je i od čije ruke stradao Dženan Memić.

Za navodnu saobraćajnu nesreću pred sudom su se tri puta našli Bekrija i Ljubo Seferović, ali su svaki put pravosnažno oslobođeni – dva puta pred Kantonalnim, a jednom pred Vrhovnim sudom Federacije BiH. Iako je Ljubo Seferović tokom istrage Tužilaštva KS priznao krivicu, kasnije je došao na suđenje s transparentom „Alisa, ko je ubio Dženana?“ Kako je došlo do tog obrta, nikada nije razjašnjeno. Do danas je, u vezi sa slučajem Memić, iza rešetaka završila samo Alisa Mutap, Dženanova bivša djevojka. Nije lakše Za roditelje, porodicu i prijatelje, godišnjica Dženanove smrti nije samo datum, već rana koja ne zacjeljuje. Dženanov otac Muriz Memić za "Avaz" kaže da vrijeme nije donijelo olakšanje, jer istina nikada nije do kraja utvrđena.

– Ovo je najteži dan koji čovjek može doživjeti, ali još više boli to što slučaj nije riješen. Ubice nisu procesuirane. Deset godina je proletjelo kao da je jučer bilo. Sjećam se svakog trenutka, svakog detalja tog dana – kaže Memić za "Avaz". "Pravda nije zadovoljena" Iako su vođeni brojni sudski postupci, porodica Memić smatra da pravda nije ni blizu zadovoljenja i da su ključni odgovorni i dalje van domašaja pravosuđa. – Mi na početku nismo imali ništa. Ovo je trebalo davno biti završeno. Pokušali su da optuže pogrešne ljude, ali smo se izborili da istina barem djelimično izađe na vidjelo. Alisa Mutap je osuđena i završila je u zatvoru, ali to nije ono zbog čega smo se mi borili – naglašava Memić za "Avaz".



Uskoro se očekuje izlazak Alise Mutap na slobodu, što dodatno otežava ionako tešku godišnjicu. – Znam da će doći dan kada će ona izaći, ali problem je što Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tapka u mjestu. To je namjerno. Neko ne želi da se ovaj slučaj dovede do kraja – poručuje Memić. "Slučaj stoji, institucije šute" Zbog potpunog izostanka pomaka u istrazi, porodica je ove godine odlučila da godišnjicu obilježi bez javnog okupljanja. – Nemamo građanima šta novo reći. Ljudi očekuju da se nešto desi, a trenutno – ništa se ne dešava. Sve stoji – kaže Memić za "Avaz". Ipak, borbu za istinu i pravdu ne namjeravaju prekinuti. Muriz Memić najavljuje nove proteste na proljeće, ovog puta ispred Ureda visokog predstavnika (OHR), uz zahtjev za snažnije međunarodno uključivanje.