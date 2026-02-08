Pokrenuta "Zajednica praktičara", platforma protiv korupcije u javnim nabavkama

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine pokrenula je Zajednicu praktičara javnih nabavki, prvu nekomercijalnu platformu u Bosni i Hercegovini namijenjenu zaposlenim u javnim institucijama koji rade na poslovima javnih nabavki.

Zajednica je dostupna putem unaprijeđenog informacionog sistema za obuke iz oblasti javnih nabavki – TMIS i osmišljena je kao mjesto za razmjenu iskustava, rješavanje praktičnih pitanja i dijeljenje stručnog znanja.

Cilj inicijative je jačanje profesionalnih standarda i odgovornosti u javnim nabavkama, te borba protiv korupcije kroz transparentniji i pouzdaniji sistem upravljanja javnim sredstvima.

- Zajednica praktičara javnih nabavki je poziv na odgovornost, povjerenje i profesionalnu solidarnost, kroz koju gradimo transparentniji sistem otporan na korupciju. Pokretanjem ove inicijative, Agencija za javne nabavke dodatno učvršćuje svoju ulogu u unapređenju prakse i povjerenja u sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini - poručio je direktor Agencije za javne nabavke Tarik Rahić.