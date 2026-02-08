Admir Čavalić o raskolu u SBiH za "Avaz": Sada je nastupila anarhija u stranci na području TK

Konstituirajuću sjednicu Kantonalnog vijeća Stranke za BiH rezultirala je raskolom u ovoj stranci, a zbog šutnje centrale iz Sarajeva u pitanje je doveden i nastavak njihovog djelovanja u ovoj stranci. Federalni zastupnik Admir Čavali pojašnjava da je, zbog kršenja statuta stranke prilikom izbora predsjednika i potpredsjednika, dio članova demonstrativno napustio sjednicu.

- Jasno se propisuje statutom stranke da se predsjednik i potpredsjednik stranke biraju tajnim glasanjem. Mi smo došli na sjednicu očekujući da bude tako i da će novi predsjednik Kantonalne organizacije biti načelnik Opštine Čelić, koji ima najveći legitimitet i po glasovima i po prepoznatljivosti na području TK. Međutim, nakon rasprave, neko je predložio da se glasa javno, navodno da se gledamo u oči, što po meni nema smisla. Ja sam par puta naveo da je to odlika represivnih, autokratskih režima. Kao da na biračkom mjestu tražite javno glasanje. Dosta članova se opravdano pobunilo i reklo da se na taj način narušava njihovo biračko pravo kao delegata u kantonalnoj skupštini – kazao je Čavalić za “Avaz”.

Njihove primjedbe nisu prihvaćene, sjednica je nastavljena, pa je za predsjednika ponovo izabran Mirnes Gušić, koji je i do sada obavljao ovu dužnost. 14 delegata potom je napustilo sjednicu.

- To su delegati iz Živinica, Čelića, Tuzle, Doboj Istoka, Teočaka, Kalesije, mjesta u kojima stranka najvećim dijelom ima glasova. Mi ne priznajemo izbor predsjednika. Ono što je problematično je uloga centrale. Da li je centrala ovo orkestrirala, namjerno ili ne, da li je davala signale i slično, nemam potpune informacije. Neprovjerene informacije govore da je to bilo tako, da se to radilo na silu, da se biraju podobni, a ne sposobni – ističe Čavalić.

On smatra da je jedino rješenje ovakve situacije imenovanje povjereništva, na čelu sa Hrustanovićem.

- Ako se to ne desi, ja ne vidim neko rješenje. Ne mogu ja u Parlamentu pričati o pravdi i zakonima, ako se u mom političkom subjektu narušava statut, kao bazni dokument. Statut upravo služi da mi ne skrenemo s nekog puta pravednosti i da smo u okvirima legaliteta. Sada je nastupila neka anarhija na području TK, koji pored Sarajeva generira najveći broj glasova. To može svako provjeriti u rezultatima zadnjih izbora. Ne razmišljam o prelasku u drugu stranku, ali razmišljam kako se postaviti prema kršenju statuta. Ako neko krši bazna pravila igre, to je problem koji se ne može ignorisati. Vidjet ćemo kako ćemo se prema tome postaviti u narednih par dana, možda već sutra – kaže Admir Čavalić.