ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović: Posjeta Vašingtonu pomaže u jačanju povjerenja, RS je na dobrom putu da bude prepoznata kao partner

Kazala je da partneri iz bošnjačkog političkog korpusa "zloupotrebljavaju svaki međunarodni konkat kako bi pričali protiv Republike Srpske, njenih zvaničnika, institucija i većinskog mišljenja srpskog naroda"

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

8.2.2026

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je posjeta Sjedinjenim Državama bila sadržajna i da će pomoći jačanju povjerenja i odnosa, kao i da se stvarno stanje u BiH pokaže na realan način.

- Republika Srpska dobro napreduje na tom putu ka istini - rekla je Cvijanović.

Ona je navela da Republika Srpska gradi odnose sa svima i da je na dobrom putu da bude prepoznata kao stabilno okruženje i partner kojem se može vjerovati. Istakla je da je ovo vrijeme dobrog razumijevanja i da se sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa može relaksirano razgovarati. Navela je da RS i SAD dijele iste vrijednosti.

Prava suverenost

- Mi u Republici Srpskoj želimo da vidimo pravu suverenost koja pripada narodima, pravu demokratija koja predviđa da institucije odlučuje u ime građana, kao i zaštitu prava glasača - rekla je Cvijanović.

Ona je istakla da RS odgovara odnos u kojem može da gradi partnerstvo i priča o pojavama u BiH.

- Republika Srpska brani svoj ustavni kapacitet, ne želi nikome ništa da oduzme, ali nedozvoljava ni da se njoj nešto oduzima, te želi da narod bude taj koji odlučuje - rekla je Cvijanović za RTRS.

Izjavila da je veliki optimista i da posebno relaksira podudarnost u stavovima o tome kako treba da funkcioniše društvo, koje su vrijednosti koje trebaju da se očuvaju, te kako treba da izgleda ambijent u kojem se posluje i u kojem se država razvija.

- Posebno želim da istaknem da je to odnos u kojem možemo da govorimo slobodno, što ranije nije postojalo - rekla je Cvijanović.

Ona je ukazala da je bilo mnogo sastanaka u želji za boljim razumijevanjem i da se od toga zajednički profitira za dobrobit građana bilo da je riječ o ekonomskoj saradnji ili političkom razumijevanju. Kazala je da partneri iz bošnjačkog političkog korpusa "zloupotrebljavaju svaki međunarodni konkat kako bi pričali protiv Republike Srpske, njenih zvaničnika, institucija i većinskog mišljenja srpskog naroda".

Dovoljno argumenata

- Nije naša misija da opanjakavamo druge, mi pričamo o pojavama koje su pratile razvoj BiH od rata do danas, o zloupotrebama i naši sagovornici to žele da čuju - rekla je Cvijanović.

Naša misija je, kaže, da se ne dozvoli da se RS ocrni bilo gdje u svijetu i za to ima dovoljno argumenata.

- To sada radimo sa SAD i zahvalna sam američkoj admninistarciji na želji da čuje svakoga i što je prvi put pokazala da želi da ima isti pristup prema svima u BiH, a na to ukazuje i ukidanje sankcija - poručila je Željka Cvijanović.

# SAD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
