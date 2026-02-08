Cvijanović: Posjeta Vašingtonu pomaže u jačanju povjerenja, RS je na dobrom putu da bude prepoznata kao partner

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je posjeta Sjedinjenim Državama bila sadržajna i da će pomoći jačanju povjerenja i odnosa, kao i da se stvarno stanje u BiH pokaže na realan način.

- Republika Srpska dobro napreduje na tom putu ka istini - rekla je Cvijanović.

Ona je navela da Republika Srpska gradi odnose sa svima i da je na dobrom putu da bude prepoznata kao stabilno okruženje i partner kojem se može vjerovati. Istakla je da je ovo vrijeme dobrog razumijevanja i da se sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa može relaksirano razgovarati. Navela je da RS i SAD dijele iste vrijednosti.

Prava suverenost

- Mi u Republici Srpskoj želimo da vidimo pravu suverenost koja pripada narodima, pravu demokratija koja predviđa da institucije odlučuje u ime građana, kao i zaštitu prava glasača - rekla je Cvijanović.

Ona je istakla da RS odgovara odnos u kojem može da gradi partnerstvo i priča o pojavama u BiH.

- Republika Srpska brani svoj ustavni kapacitet, ne želi nikome ništa da oduzme, ali nedozvoljava ni da se njoj nešto oduzima, te želi da narod bude taj koji odlučuje - rekla je Cvijanović za RTRS.

Izjavila da je veliki optimista i da posebno relaksira podudarnost u stavovima o tome kako treba da funkcioniše društvo, koje su vrijednosti koje trebaju da se očuvaju, te kako treba da izgleda ambijent u kojem se posluje i u kojem se država razvija.

- Posebno želim da istaknem da je to odnos u kojem možemo da govorimo slobodno, što ranije nije postojalo - rekla je Cvijanović.

Ona je ukazala da je bilo mnogo sastanaka u želji za boljim razumijevanjem i da se od toga zajednički profitira za dobrobit građana bilo da je riječ o ekonomskoj saradnji ili političkom razumijevanju. Kazala je da partneri iz bošnjačkog političkog korpusa "zloupotrebljavaju svaki međunarodni konkat kako bi pričali protiv Republike Srpske, njenih zvaničnika, institucija i većinskog mišljenja srpskog naroda".

Dovoljno argumenata

- Nije naša misija da opanjakavamo druge, mi pričamo o pojavama koje su pratile razvoj BiH od rata do danas, o zloupotrebama i naši sagovornici to žele da čuju - rekla je Cvijanović.

Naša misija je, kaže, da se ne dozvoli da se RS ocrni bilo gdje u svijetu i za to ima dovoljno argumenata.

- To sada radimo sa SAD i zahvalna sam američkoj admninistarciji na želji da čuje svakoga i što je prvi put pokazala da želi da ima isti pristup prema svima u BiH, a na to ukazuje i ukidanje sankcija - poručila je Željka Cvijanović.