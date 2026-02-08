Apel Crnogoraca koje su pripadnici GSS Foča spasili na Zelengori: Postavite saobraćajne znakove, bili smo u životnoj opasnosti

Članovi Gorske službe spašavanja Foča jučer su na Zelengori locirali četvero državljana Crne Gore, čiji je nestanak ranije prijavljen.

Prema riječima Nenada Ikonića, načelnika GSS RS, riječ je o osoba koje su iz Sarajeva putovale prema Podgorici, ali su usput pratili pogrešne upute navigacije.

Nakon što je, zbog oštećenja na mostu na rijeci Bistrici, ova dionica puta Trnovo – Foča zatvorena, za putnička vozila u funkciji je alternativna, makadamska, teška zaobilaznica s improviziranim putokazima napravljenim i od gajbe za Nikšićko pivo.

- Pošto sada moraju ići alternativnim pravcem, iz Dobrog Polja prema Kalinoviku, tu im se izgubio svaki trag. Nisu otišli alternativnim pravcem preko Papratne njive, nego su nestali. Na tom putnom pravcu sve putnike iz Crne Gore navigacija usmjerava najbližom mogućom rutom preko Orlovačkog jezera prema Čemernu. Ovo je već treći slučaj, a prošle godine smo imali 11 intervencija upravo na ovom dijelu. Išli su tim pravcem, nisu imali ni gdje da se okrenu i negdje oko 11 sati su došli do doma na Zelengori, koji je bio otvoren, tu su prenoćili i pronašli smo ih – kaže Ikonić za „Avaz“.

Branislav Petrović iz Kotora pojasnio nam je da se s troje prijatelja, nakon pogrešnog skretanja, izgubio na Zelengori.

- Molim vas da apelujete da se postave saobraćajni znakovi, jer smo se našli u životnoj opasnosti, gdje smo se bukvalno borili za život s olujnom mećavom i lošim vremenskim uslovima. Prvi koji su do nas došli i spasili nas bili su pripadnici Gorske službe, uz profesionalnu asistenciju i saradnju policije u svakom pogledu. Želimo da se zahvalimo svima i molimo vas da apelujete da se obezbijede saobraćajnice kako još neko ne bi došao u sličnu opasnost – kazao nam je Petrović.

Inače, istočnoj BiH prijeti komunikacijska izolacija. Nakon zatvaranja dionice puta Trnovo – Foča, teretni saobraćaj usmjerava se alternativnim pravcem preko Romanije, Rogatice i Goražda, gdje su dva mosta ranije oštećena.

Njihovo potpuno urušavanje, prema fotografijama aktiviste Roberta Oroza, pokušava se spriječiti željeznim podupiračima i skelama.