Vulić o incidentu na biračkom mjestu: Posmatrač s tetovažama je bio na neprimjerenoj udaljenosti, ponašanje je bilo uznemirujuće

Potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da joj je jutros prilikom glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika manjeg bh. entiteta RS na biračkom mjestu u Doboju povrijeđeno pravo na tajnost i slobodu glasanja.

Navela je da ju je prilikom izlaska sa biračkog mjesta nepoznato lice snimalo, što je odmah prijavila policiji.

Ona je navela da je posmatrač sa vidljivim tetovažama po tijelu bio na neprimjerenoj udaljenosti dok je ostvarivala svoje biračko pravo i intenzivno posmatrao njen lični identifikacioni dokument, kao dok se potpisivala u birački spisak.

- Njegovo ponašanje je bilo uznemirujuće i neprofesionalno. Postavljam javno pitanje sa kojim pravom posmatrač ima uvid u moj lični dokument i prati proceduru mog glasanja iz neposredne blizine? Poznato je da posmatrači nemaju pravo da uvidom u dokumente ili fizičkom blizinom utiču na birače, niti da ugrožavaju tajnost glasanja - navela je Vulić.