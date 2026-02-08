Duplo veća izlaznost na izborima za predsjednika RS nego u novembru

Ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se danas na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Sva biračka mjesta su otvorena u 07:00 a zatvaraju se u 19:00 sati.

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ima 84.474 birača.

Na 136 biračkih mjesta do 11:00 sati glasalo je 14.584 ili 17.32 % birača.

Podsjećanja radi, izlaznost na izborima koji su održani 21. novembra bila je 9,76 posto, što znači da je sada praktično duplo veća.