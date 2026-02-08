EES u punom kapacitetu do septembra: Izalazak iz automobila na granici obavezan i za vrijeme godišnjih odmora

Prema službenim informacijama kojima raspolažemo, ne postoje informacije ili najave o odgodi pune primjene EES-a do septembra 2026. godine.

Ovo je u odgovoru za "Slobodnu Bosnu" potvrđeno iz Kabineta ministra unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.

- Prema informacijama zaprimljenima od Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, radi se o pogrešnoj interpretaciji izjava Europske komisije s nedavne konferencije za medije. Naime, Europska komisija je tom prilikom istaknula mogućnost privremene i djelomične suspenzije sistema nakon njegove pune funkcionalnosti, što je u dijelu medija pogrešno protumačeno kao odgoda početka primjene sistema.

Primjena EES sistema

Europska komisija je u međuvremenu pokrenula aktivnosti radi ispravka netočnih medijskih navoda, pojašnjeno je iz MUP-a Hrvatske za "Slobodnu Bosnu".

Ističu da se primjena EES sustava odvija dobro, iznad očekivanja i bez ikakvih problema, te da su ostvareni svi zacrtani ciljevi i kriteriji koji trebaju biti ispunjeni primjenom EES Uredbe.

- Republika Hrvatska štiti ne samo granicu Republike Hrvatske, već vanjsku granicu Europske unije što zahtijeva posebnu odgovornost i stručnost te također zahtijeva i određeno vrijeme za provedbu. U tom smislu pažljivo se primjenjuje članak 6. i 8. Zakonika o Schengenskim granicama koji predviđa temeljitu graničnu kontrolu za državljane trećih zemalja, s obzirom na to da je sprječavanje nezakonitih migracija, terorizma i svih oblika prekograničnog kriminala ključna nit vodilja u zaštiti cjelovitog schengenskog prostora, istaknuto je za "Slobodnu Bosnu" iz MUP-a Hrvatske.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

Njegovom primjenom automatski se bilježe lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor.

Prikupljanje biometrijskih podataka

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave.

Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sistemu, što će povećati razinu sigurnosti.

Ovo se kada je u pitanju regija odnosi na državljane Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova, te državljane Velike Britanije, Ukrajine, Moldavije kada je u pitanju evropski kontinent.

Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Evropske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili lične karte, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema.