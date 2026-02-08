Kulenović: Dodikov istup u SAD nije izolovan, cilj je razgradnja BiH

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović ocijenio je da istup Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama nije izolovani politički događaj te da je riječ o osmišljenom pokušaju da se na internacionalnoj sceni legitimizira dugogodišnja politika postepenog razgrađivanja ustavne strukture i postojanja države Bosne i Hercegovine.

- Juče u SAD, koji dan prije u Mađarskoj, a prije toga u Izraelu. Ovdje više nije riječ o dnevnoj politici i izazivanju besplodne polemike. Riječ je o konceptualnom osporavanju same ideje Bosne i Hercegovine kao države – upozorio je Kulenović.

Naglasio je da stabilna, suverena, evropska i građanska Bosna i Hercegovina nije demokratska utopija.

Snaga opstanka

- Ona je racionalna i ostvariva politička strategija izlaska iz bespuća ponavljanja loše prošlosti. I najvažnije: to je jedini održiv, nekonfliktan i odgovoran put – istakao je Kulenović.

Na današnjoj redovnoj sesiji Kruga 99, autor i publicista Đenan Galešić poručio je da je Bosna i Hercegovina kroz vijek i po pokazala nevjerovatnu snagu opstanka uprkos višestruko jačim ideologijama koje su je pokušavale negirati, podijeliti i uništiti.

Govoreći o temi "Profili neprijatelja Bosne i Hercegovine, sinteza 20. vijeka i obrisi 21.“, Galešić je naveo da istorijske trendove treba spoznati i povezati ih sa srodnim dešavanjima danas, jer su to nažalost još goruća pitanja za bosanskohercegovačkog čovjeka.

Dodao je da je od polovine 19. vijeka bosansko pitanje bilo stalno otvoreno, te da su nacionalni projekti susjednih država gradili svoje granice preko bosanskog teritorija i identiteta, dok je religijska raznolikost pretvarana u prijetnju.

- Sve bosansko, a prije svega milenijska religijska raznolikost, sa 'bosanskom filozofijom života' kao kulturnim i civilizacijskim dostignućem, u shvatanjima i projekcijama nacijskih elita iz bosanskog komšiluka, tumačeni su kao nedovršen posao, kao istorijska anomalija, greška koju treba ispraviti ili uništiti - rekao je Galešić.

Teret prošlosti

Prema njegovim riječima, bosanskohercegovački narod je činjenica koja je bagatelisana, davljena i osporavana u posljednjih 160 godina, i to u cilju onemogućavanja nastanka dvije kategorije: bosanskog političkog naroda – nacije i analogno tome, bosanske države.

Galešić je naveo da današnja Bosna i Hercegovina nosi teret prošlosti, ali i zadatak da svoje etno-religijske komponente oblikuje u liberalnom i naprednom duhu.