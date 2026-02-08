Koalicija "Pod lupom": Brojne nepravilnosti na ponovljenim izborima, vrši se nezakonit pritisak na birače

Koalicija "Pod lupom" objavila je ključne nalaze posmatranja izbornog dana do 12:00h za Ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Na osnovu izvještaja svojih posmatrača/ica, koji su raspoređeni na skoro stotinu biračkih mjesta na kojima se ponavljaju izbori zabilježeni su značajni uvidi u proces glasanja, izlaznost birača i pojavu izbornih nepravilnosti, uključujući i ponavljanje problema iz prethodnih izbornih ciklusa.

Od težih oblika izbornih nepravilnosti ističu se indicije da su predsjednici biračkih odbora povezani sa strankama o kojima je Koalicija „Pod lupom“ izvijestila na prvoj konferenciji za medije. Na najmanje jednom biračkom mjestu zabilježen je organizovani transport birača na glasanje kao i nezakoniti pritisci na birače u vidu nagovaranja na glasanje za određenog kandidata.

Vraćanje birača

Izborne nepravilnosti i proceduralni propusti koji se tradicionalno ponavljaju, a koje su zabilježene i za Ponovne prijevremene izbore su: porodično glasanje koje je zabilježeno na 38,8% biračkih mjesta i vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu na Izvodu iz CBS-a na 25,5% biračkih mjesta.

Birači koji su koristili pomoć drugog lica pri glasanju, nisu imali dokaz da im je pomoć pri glasanju zaista potrebna na 18,4% biračkih mjesta. Posmatrači su zabilježili i da jedna osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju u kabini na 16,3% biračkih mjesta.

Na 10 biračkih mjesta zabilježene su primjedbe posmatrača na rad biračkih odbora. Na dva biračka mjesta ugrožena bila je tajnost glasanja, dok na po jednom biračkom mjestu posmatrači nisu mogli neometano pratiti proces glasanja, te je zabilježeno glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata.

Izlaznost do 11:00h

Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Ponovnim prijevremenim izborima na biračkim mjestima gdje su posmatrači Koalicije „Pod lupom“ do 11:00h je 17,5%. Poređenja radi, izlaznost na prethodnim Opštim izborima 2022. u Republici Srpskoj do 11:00h je bila 17%, a na Prijevremenim izborima održanim 23.11. 2025. godine, izlaznost je bila svega 9,7%. Radi se u većoj izlaznosti u odnosu na Prijevremene izbore koja je skoro jednaka onoj na prethodnim Općim izborima.

Vrijedi spomenuti, na 15 posmatranih biračkih mjesta zabilježena je prosječna izlaznost od preko 25% birača od čega je na jednom biračkom mjestu glasalo 267 birača u periodu od 240 minuta (više od jednog birača po minuti).

Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali građane i građanke da prijave sve izborne nepravilnosti koje uoče putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“.

Naredno saopštenje za javnost o procesu glasanja, izlaznosti do 15:00h i izbornim nepravilnostima do 15:00h bit će objavljeno u 16:00h na web stranici www.podlupom.org, a naredna konferencija za medije će se održati u 21:30h u prostorijama Koalicije „Pod lupom“ u Sarajevu na kojoj će se predstaviti informacije o procesu glasanja, zatvaranju biračkih mjesta i izlaznosti do 19:00h, te informacije o brojanju glasova, izbornim nepravilnostima kao i preliminarni rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske.