Kvizaški turnir u Mostaru okupio ekipe iz BiH i Hrvatske

Prvi kvizaški turnir "Mostar Open", dvodnevna manifestacija u organizaciji Hercegovačke kviz udruga "HercKviz", okupio je u Mostaru više od 200 natjecatelja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Na ovom prestižnom događaju, kvizaši su se natjecali u različitim disciplinama, uključujući opće kvizove, tematske kvizove o sportu, pop-kulturi te Hercegovini, kao i poseban kviz u formatu „knockout“ i “U 5 deka”.

Kristian Lasić, predsjednik udruge "HercKviz", izjavio je kako je na ovom događaju sudjelovala 51 ekipa.

Šest do sedam individualnih događaja

- Na turniru je sudjelovalo oko 120 individualnih kvizaša koji su odigrali barem jedan kviz. Kada tome pridodamo i ekipe, riječ je o približno dvjestotinjak sudionika koji su došli igrati kvizove. Tijekom dva dana održano je ukupno šest do sedam individualnih događaja – opći kviz, knockout kviz, četiri do pet tematskih kvizova, kviz parova te ekipni kviz - kazao je Lasić.

Dodao je kako su nagrade uglavnom osigurali sponzori, pobjednicima su dodijelili poklon pakete s proizvodima poput voća, vina, sireva i drugih domaćih proizvoda.

Po njegovim riječima, turnir je protekao u izuzetno napetoj atmosferi, a mnogi kvizovi odlučivani su pripetavanjima na licu mjesta.

- Posebno je zanimljivo bilo u kvizu „Domaća“, gdje je za prva tri mjesta gotovo istovremeno konkuriralo pet natjecatelja, pa je konačni poredak morao biti odlučen dodatnim pitanjima. Slična situacija ponovila se i na drugim kvizovima, što je dodatno podiglo uzbuđenje među sudionicima - kazao je on.

Prema riječima organizatora, oko 60 posto sudionika dolazi iz Bosne i Hercegovine, uključujući Banja Luku, Brčko, Goražde i Vitez.

Preostalih 40 posto natjecatelja dolazi iz Hrvatske, iz različitih regija poput Slavonije, Zagreba, Zadra i okolice, Splita i južne Dalmacije, uključujući Dubrovnik, Ploče i Metković.

Organizatori su izrazili zadovoljstvo i iznenađenje velikim odazivom sudionika, napominjući da je interes bio veći od očekivanog i da je dostignut maksimalni kapacitet prostora.

Velik odziv kizaša

Lasić je istaknuo kako su se na događaj pripremali dva do tri mjeseca, uključujući pisanje pitanja, koordinaciju sa sponzorima i rješavanje logističkih detalja.

Naglasio je kako je najveći izazov bio pronalaženje sponzora, no zahvaljujući podršci dobrih tvrtki i pojedinaca, kao i trudu članova udruge, uspjeli su sve uspješno organizirati.

Također su pohvalili dolazak natjecatelja koji su putovali stotine kilometara kako bi sudjelovali, te su zadovoljni reakcijama sudionika koji već pitaju kada će se održati sljedeće izdanje kviza.

Predsjednik Zadarske kvizaške udruge, Lovro Jurišić, izrazio je zadovoljstvo događajem, ističući da su dojmovi izvrsni te da će sljedeće izdanje biti još bolje.

- Jučer sam zauzeo drugo mjesto na individualnom kvizu, a prvo na ekipnom i nadam se dobrom rezultatu i u kvizu parova. Sad slijedi knockout kviz, a sve ovisi o daljnjem plasmanu, no uvijek se nadam što boljem rezultatu - kazao je Jurišić.

Organizatori iz Zadra istaknuli su kako već godinama organiziraju Memorijal Mirka Miočića, legendarnog kvizaša, a ove godine obilježavaju jubilarno, deseto izdanje, te su izrazili zadovoljstvo što Mostar sada slijedi njihov primjer.