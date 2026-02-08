Danas je 17 godina od odlaska šejha Mesuda Hadžimejlića

Postoje odlasci koji za sobom ostavljaju dubok i trajan trag. Takav je i odlazak šejha Mesuda ef. Hadžimejlića, od čijeg preseljenja se danas navršava sedamnaest godina.

Šejh Mesud efendija pripadao je onoj rijetkoj vrsti ljudi čiji se autoritet uvijek priznavao. Njegova snaga bila je u smirenosti i povjerenju koje je ulijevao.

Njegova riječ bila je odmjerena, lišena suvišnosti, a upravo zato trajna.

U njegovom prisustvu glas se utišavao, a nemir povlačio. U tišini povjerenja čovjek je osjećao da je došao na mjesto razumijevanja. Imao je dar da sluša strpljivo, kao da je svaki čovjek pred njim jedina briga tog trenutka.

Sedamnaest godina poslije jasno je da istinski veliki ljudi ne postaju dio prošlosti. Oni ostaju kao orijentir, mjera ozbiljnosti, predanosti i ljudske postojanosti.

Zato sjećanje na šejha Mesuda ef. Hadžimejlića nije samo podsjećanje na jednog čovjeka, nego i na jednu uzvišenu ideju služenja drugima. Njegov život ostaje svjedočanstvo da istinska duhovnost nije u riječima, već u načinu na koji se dotiču ljudska srca.

I danas, nakon sedamnaest godina, Šejh Mesudovo ime izgovara se s posebnim poštovanjem, kao što se izgovaraju imena onih koji su svojim životom postali mjera ljudskosti i veličine.

Savjet: Poštujte sufiju kao majku koja nosi dijete

- Ima se toliko toga reći o sufijama, tj. dervišima. Poštujte te ljude, poštujte ih mnogo, kao što treba da poštujete majku koja nosi dijete. Tako isto kada znate da je neko sufija, iskažite mu poštovanje. Zato ja kažem, treba poštovati i cijeniti svakog sufiju bilo kojeg reda a vi koji to niste volite i poštujte te ljude jer ko je s kim na dunjaluku, ko je koga volio na dunjaluku, bit će i na ahiretu, jer su to čvrste veze – govorio je šejh Mesud u junu 2008. godine.