SBiH žestoko o Bećiroviću i Konakoviću: Relativiziranje Dodikovog lobističkog novca pokazatelj političke i diplomatske nesposobnosti

Stranka za Bosnu i Hercegovinu u saopćenju tvrdi da član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković pokušavaju umanjiti lobistički učinak Milorada Dodika u SAD-u i da pokazuju političku te diplomatsku nemoć.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu navodi da je javnost već detaljno upoznata s tim dokle je Milorad Dodik "dobacio" u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Međutim, SBiH s pravom postavlja pitanje: šta rade najodgovorniji ljudi države kada je riječ o ovom očiglednom diplomatskom porazu – Denis Bećirović i njegov ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković? Bećirović se u javnosti hvali kako je u diplomatskim aktivnostima u Washingtonu dobacio do nivoa pomoćnika državnog sekretara, dok Konaković, u pokušaju da opravda izostanak konkretnih rezultata, govori o fotografijama s glumcem Robertom De Nirom i bokserom Khabibom Nurmagomedovim. U isto vrijeme, Bećirovićeva kolegica ostvaruje sastanke s najbližim saradnicima Donalda Trumpa, dok Konaković ismijava Dodikovo fotografisanje s američkim zvaničnicima tvrdeći da 'slike ništa ne znače' - naveli su iz SBiH.

SBiH upozorava da se takvim izjavama ne potcjenjuje samo javnost, već i vlastita diplomatska aktivnost, jer se na isti način obesmišljava svako zvanično predstavljanje i kontakt koji ministar vanjskih poslova koristi za ličnu promociju.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da je medijski pokušaj da se umanji učinak Dodikovog lobističkog novca i političkih veza jasan pokazatelj političke i diplomatske nesposobnosti aktuelnih nosilaca vanjske politike. Njihov zadatak nije da se ponašaju kao politički komentatori i tumače poteze svojih protivnika, već da javnosti objasne zašto nisu obezbijedili sredstva i institucionalne mehanizme za ozbiljno lobističko djelovanje Bosne i Hercegovine u Washingtonu - naveli su.

U saopćenju se podsjeća da su Sjedinjene Američke Države najvažniji strateški partner Bosne i Hercegovine, ali u SBiH smatraju da političari zaduženi za vođenje vanjske politike nisu u stanju ni da osujete djelovanje političara kojeg su, kako navode, prema vlastitim izjavama i zakonima ove zemlje, morali uhapsiti još prošle godine i staviti iza rešetaka.