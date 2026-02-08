Direktor FIPA-e BiH Marko Kubatlija za "Avaz": Strana ulaganja manja za 24,6 posto

U periodu od januara do septembra prošle godine direktne strane investicije u BiH iznosile su 1,05 milijardi KM. Pozivajući se na preliminarne podatke Centralne banke BiH, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) BiH, Marko Kubatlija potvrdio je “Avazu” da su strana ulaganja manja za 24,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Standard građana

- U direktnim kontaktima sa stranim investitorima nailazimo na konstantne žalbe stranih preduzeća u vezi s poslovnim ambijentom u zemlji. Zajednički rad na privlačenju stranih ulaganja treba biti imperativ ako se želi ekonomski napredak, smanjiti visok procent nezaposlenih i poboljšati životni standard građana – kazao je Kubatlija za „Avaz“.

S ciljem poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, FIPA daje konkretne prijedloge mjera koje se odnose na monetarno-kreditnu i poresku politiku, politiku uvoza i izvoza, fiskalnu i politiku rada i zapošljavanja i vlasničkih prava, koje bi trebale usvojiti nadležne institucije vlasti.

- Kroz program postinvesticione podrške „Aftercare“, u saradnji s drugim institucijama, FIPA rješava administrativne prepreke za strane investitore, s ciljem zadržavanja postojećih investicija i motivisanja na nova ulaganja. Na ovom polju nadležne institucije veoma uspješno rade – dodaje Kubatlija.

Svoje aktivnosti u ovoj godini usmjerit će dominantno na tržište EU, Bliskog Istoka i Kine.

Sajmovi u svijetu

- FIPA će u saradnji s diplomatsko-konzularnom mrežom i drugim domaćim i stranim partnerskim organizacijama organizovati poslovne forume i susrete u nekim od zemalja poput Njemačke, Italije, Kine, Švicarske, Kuvajta i UAE, te učestvovati na događajima poput Annual Investment Meeting u organizaciji WAIPA-e, sajmovima u Kini i sajmovima u zemlji, poput Banja Luka Expo i Mostarski sajam privrede. Posebna pažnja posvećuje se Aftercare programu, kroz koji FIPA pruža post-investicionu podršku stranim kompanijama koje su uložile u BiH – ističe Kubatlija.

Komentirajući intenziviranje priprema za gradnju Južne interkonekcije, Kubatlija ocjenjuje da bi implementacija ovog projekta privukla i druge strane investitore i povećala povjerenje u investiciono okruženje u BiH.

- Postoje najave angažmana američke kompanije za izgradnju i upravljanje projektom, što predstavlja važan signal domaćem tržištu – naglašava Kubatlija.

Iskoristiti potencijal dijaspore

Kubatlija je saglasan s ocjenom da BiH ne koristi dovoljno potencijal svoje dijaspore, te podsjeća da više od dva miliona bh. državljana izvan domovine predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti zemlje, snažan resurs ljudskog kapitala, ali i most koji povezuje BiH s globalnim tržištima, investicionim mogućnostima i modernim poslovnim praksama.

- Osnivanjem preduzeća, stvaraju nova radna mjesta, prenose znanja i na taj način doprinose konkurentnosti i podstiču inovacije. Međutim, postoji još mnogo prostora za poboljšanje priliva ulaganja iz dijaspore, što je posao nadležnih institucija – kaže direktor FIPA-e Marko Kubatlija.