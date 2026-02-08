Visoka izlaznost na ponovljenim izborima u RS, glasalo 38,39 posto birača

Na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske zabilježena je visoka izlaznost birača na ukupno 136 biračkih mjesta raspoređenih u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 15:00 sati na 136 biračkih mjesta glasalo je 32.427 birača, što predstavlja 38,39 posto od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Lokalne izborne komisije napravile su presjek stanja u 15:00 sati. U Doboju je na ponovljenim izborima glasalo 46 posto građana upisanih u birački spisak. Izbori se u ovom gradu ponavljaju na 31 biračkom mjestu, a pravo glasa ima ukupno 17.562 birača.

U Zvorniku je do 15:00 sati zabilježena izlaznost od 28,91 posto, što je za oko dva posto više u odnosu na izbore održane 23. novembra.

U Stanarima je do 15:00 sati glasalo 60 posto birača upisanih u birački spisak. Izbori se u ovoj općini ponavljaju na jednom biračkom mjestu, gdje pravo glasa ima 220 birača.

U Prijedoru je do 15:00 sati na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 599 građana, odnosno 40,97 posto birača upisanih u birački spisak.

Na biračkom mjestu u selu Biograd, u općini Nevesinje, glasalo je 45,90 posto birača. Na biračkom mjestu Srednjoškolski centar jedan u Vlasenici svoj glas dalo je 191 birač, što predstavlja 41,16 posto od ukupnog broja upisanih birača.

Na biračkom mjestu u bilećkom selu Vranjska glasalo je 48,78 posto birača, prenosi Srna.

Na 13 biračkih mjesta u općini Bratunac glasalo je ukupno 2.419 birača, odnosno 36,80 posto od ukupnog broja upisanih u birački spisak. Na biračkom mjestu Šargovac u Banjoj Luci glasala su 164 birača od ukupno 539 upisanih, što je oko 30 posto.

Podsjećamo, na izborima za predsjednika Republike Srpske održanim 23. novembra glasalo je ukupno 443.472 birača, odnosno 35,78 posto.

Pravo glasa na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ima ukupno 84.474 birača. Sva biračka mjesta otvorena su u 07:00 sati, a zatvaraju se u 19:00 sati.