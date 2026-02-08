U Banjoj Luci na ponovljenim izborima glasalo više od 30 posto birača

Nešto više od 30 posto birača glasalo je danas do 15 sati na jedinom biračkom mjestu u Banjoj Luci na kojem je ponovljeno glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Za Fenu su ovu informaciju saopštili članovi biračkog odbora u Šargovcu, banjolučkom naselju, gdje je glasanje organizovano u Osnovnoj školi "Đura Jakšić“, u učionici broj 2, biračko mjesto 034B238. Centralna izborna komisija BiH poništila je rezultate izbora na tom biračkom mjestu zbog utvrđenih nepravilnosti.

U birački spisak upisano je 539 građana s pravom glasa na tom biračkom mjestu na kojem, kako su saopštili iz Gradske izborne komisije, nije bilo nikakvih problema.

Inače, po instrukcijama Centralne izborne komisije BiH, svi članovi ovog biračkog odbora su zamijenjeni.

U Republici Srpskoj danas se održavaju ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.