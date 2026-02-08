PONOVLJENI IZBORI

Zatvorena biračka mjesta, građani RS odlučili: Blanuša ili Karan, čekaju se prvi rezultati

8.2.2026

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su danas na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Najveći broj biračkih mjesta na kojima su se ponavljali izbori bio je u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu.

Uoči ponavljanja izbora kandidat SDS-a Branko Blanuša imao je 5.701 glas više od SNSD-ovog Siniše Karana.

Preliminarni rezultati

Osim biračkih mjesta širom Republike Srpske, izbori su se ponavljali i na jednom biračkom mjestu u Brčko distriktu BiH.

Biračka mjesta otvorena su u 7 sati ujutro, a zatvorena su u 19 sati navečer.

Kako su ranije najavili iz Centralne izborne komisije BiH, objava prvih preliminarnih rezultata očekuje se oko 22:30 sati.

Veliki broj posmatrača

Izborna šutnja počela je u subotu u sedam sati i trajala je sve do zatvaranja biračkih mjesta. Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača.

Pravo posmatranja na ovim izborima imalo je čak 4.894 posmatrača, što je bio poprilično velik broj u odnosu na broj biračkih mjesta.

