Funkcioneri SDS-a: Ovo je bruka i sramota, jedva čekamo da vidimo stanje nacije

Mirjana Orašanin, poslanica SDS-a u Narodnoj skupštini RS, rekla je da je dan na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske obilježen brojnim malverzacijama.

- To je demokratija u RS - rekla je Orašanin.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga je govorio samo o izlaznosti, ali ne o rezultatima.

– -Ovo je borba za opstanak RS. Što se tiče izbora, ovo je bruka i sramota. Jedva čekamo da vidimo stanje nacije. Vidjećemo da li je normalno da se 350 miliona KM narodnog novca u raznim aferama, da li je normalno da su putevi u istočnom dijelu RS u katastrofalnom stanju, da se na poziciji v.d. predsjednika RS nalazi NATO lobista Ana Trišić Babić – istakao je Bodiroga.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.