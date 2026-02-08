Evo kakva je bila izlaznost na ponovljenim izborima za predsjednika RS

Ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica održani su danas.

Sva biračka mjesta su otvorena u 07:00 a zatvorena su u 19:00 sati.

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača.

Glasalo je 41.826 ili 49,51% birača.

Centralna izborna komisija BiH je danas primila četiri prigovora i proslijedila ih je nadležnim općinskim/gradskim izbornim komisijama.

Prema zvaničnim informacijama dostavljenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od momenta otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Republike Srpske, zaklјučno sa 15:00 sati, evidentirano je 13 incidenata. Uglavnom se svi odnose na prijave za navodnu kupovinu glasova.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 22:30 sati na internet stranici.