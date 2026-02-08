Evo kakva je bila izlaznost na ponovljenim izborima za predsjednika RS

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača

M. Až.

8.2.2026

Ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica održani su danas.

Sva biračka mjesta su otvorena u 07:00 a zatvorena su u 19:00 sati.

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača.

Glasalo je 41.826 ili 49,51% birača.

Centralna izborna komisija BiH je danas primila četiri prigovora i proslijedila ih je nadležnim općinskim/gradskim izbornim komisijama.

Prema zvaničnim informacijama dostavljenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od momenta otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Republike Srpske, zaklјučno sa 15:00 sati, evidentirano je 13 incidenata. Uglavnom se svi odnose na prijave za navodnu kupovinu glasova.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 22:30 sati na internet stranici.

