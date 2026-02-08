Blanuša priznao poraz na izborima: Podrška nekih opozicionih stranaka nije bila iskrena

Kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša priznao je poraz na izborima.

Funkcionerka SDS-a Mirjana Orašanin je rekla da je kandidat SNSD-a imao oko 24.000 glasova, a Blanuša oko 10.000. Riječ je o rezultatima sa oko 90 prebrojanih biračkih mjesta.

Blanuša je zahvalio svim funkcionerima SDS-a koji su uradili veliki posao na teren.

- Hvala i funkcionerima drugih opozicionih stranaka. Želio bih da se zahvalim svima koji su izašli na izbore i slobodno glasali. Kod nas je sve moguće. Ogromni resursi su uloženi u ove izbore kroz ucjene i druge stvari koje su rađene kroz kupovinu glasova - kazao je.

Naveo je da podrška nekih opozicionih stranaka nije bila iskrena.