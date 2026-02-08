Karan: "Ovo nisu bili obični izbori, nego odgovor srpskog naroda na pokušaj zloupotrebe svih institucija"

SNSD je proglasio pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika RS, a nakon toga je on održao pobjednički govor.

Rekao je da će biti predsjednik svih građana bez podjela.

- Hvala vam svima pojedinačno. Hvala što ste svi preko mene odbranili naš suverenitet. Suverenitet srpskog naroda da sam odlučuje o sebi - kaza je Karan.

Naveo je da su oni stvaraoci odgovorne politike.

- Ovo je noć kada počinjemo da radimo još jače da radimo u interesu Republike Srpske i građana - poručio je Karan.