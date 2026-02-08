Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FUNKCIONER SNSD-A

Karan: "Ovo nisu bili obični izbori, nego odgovor srpskog naroda na pokušaj zloupotrebe svih institucija"

Odluke RS će se donositi isključivo u njenim institucijama, naglasio je

Siniša Karan. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

8.2.2026

SNSD je proglasio pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika RS, a nakon toga je on održao pobjednički govor.

Rekao je da će biti predsjednik svih građana bez podjela.

- Hvala vam svima pojedinačno. Hvala što ste svi preko mene odbranili naš suverenitet. Suverenitet srpskog naroda da sam odlučuje o sebi - kaza je Karan.

Naveo je da su oni stvaraoci odgovorne politike.

- Ovo je noć kada počinjemo da radimo još jače da radimo u interesu Republike Srpske i građana - poručio je Karan.

Naveo je da ovo nisu bili obični izbori, nego plebiscit.

- Plebiscit kada se borite protiv neprijatelja kao što je onaj nesretnik Šmit. Ovo je bila odbrana, ne samo institucije nego, Ustava koji nam daje punu ustavnu samostalnost - naveo je Karan.

Posebno je istakao da su rezultati izbora jasan odgovor srpskog naroda "na pokušaj zloupotrebe svih institucija".

- Odluke RS će se donositi isključivo u njenim institucijama - zaključio je Karan.

Podsjećamo, Branko Blanuša je priznao poraz na izborima.

# SNSD
# SINIŠA KARAN
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.