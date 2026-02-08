ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović: Ovo je ko zna koji put da član SNSD-a pobijedi predsjednika SDS-a

Ovi izbori su nam bili potrebni kao potvrda pobjede, za koju smo znali da je pobjeda, rekla je

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

8.2.2026

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović obratila se na konferenciji za medije nakon što je SNSD proglasio pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

- Ovo je već ne znam koji put da član SNSD-a ili organa SNSD-a pobijedi predsjednika SDS-a i tako će biti i u buduće. Ovi izbori su nam bili potrebni kao potvrda pobjede, za koju smo znali da je pobjeda, da skinemo ljagu koju su namjerno pokušali na nas da bace SDS, koalicioni partneri i CIK, a isto tako svi u Sarajevu koji su vodili kampanju za opozicionog kandidata - rekla je Cvijanović.

- Ako hoćete da vas poštuju, vi morate poštovati - dodala je.

# SNSD
# SINIŠA KARAN
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
