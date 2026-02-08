Skandalozna izjava Banjca: Ako ovo CIK ne završi, sljedeći izbori bi mogli biti za predsjednika države RS

Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac izjavio je da su građani, izborom kandidata SNSD-a Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske, "poslali jasnu poruku da o svom predsjedniku odlučuju sami, a ne Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, političko Sarajevo ili, kako je naveo, pojedine ambasade".

Banjac je pozvao Centralnu izbornu komisiju BiH da završi izborni proces, ističući da Republika Srpska, prema njegovim riječima, ide dalje.

- Ako se ovo ne završi, sljedeći izbori neće biti samo izbori za predsjednika Republike Srpske, već izbori za predsjednika države Republike Srpske, jer mi više nemamo kuda. Stvar je vrlo jednostavna - rekao je Banjac na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.

On je naveo da je Siniša Karan na ponovljenim izborima ostvario ubjedljiviju pobjedu nego na izborima održanim 23. novembra prošle godine.

Kako je istakao, Karan je na ponovljenom glasanju pobijedio s razlikom većom za oko 1.000 glasova u odnosu na prethodne izbore, što, prema njegovim riječima, dodatno potvrđuje izbornu volju građana Republike Srpske.